Vampire diaries - S01 E07 - Soif de sang

"Alors que Stefan recueille Vicky au manoir des Salvatore pour l’aider à faire face à sa nouvelle condition de vampire et, surtout, lui enseigner à se nourrir sans avoir à tuer un être humain, Elena, de son côté, tente de lui faire comprendre les risques qu’elle fait peser sur Jeremy si elle le revoit. Malgré ces menaces Vicky semble plus que jamais déterminée à faire ce que bon lui semble et, à la nuit tombée, elle fausse aussitôt compagnie aux frères Salvatore et se réfugie chez elle, dans la maison qu’elle partage avec son frère Matt. Pendant ce temps, Damon essaye de charmer la femme du Maire pour en apprendre davantage sur les recherches entreprises par les autorités de la ville sur les vampires.Alors que la fête d’Halloween bât son plein au lycée, Damon tente en vain de récupérer le cristal que Bonnie porte sur elle et Vicky retrouve Jeremy pour le décider à s’enfuir avec elle. Mais elle n’arrive pas à contenir sa soif de sang humain et attaque Elena. Stefan se voit obligé de tuer Vicky en lui enfonçant un pieu dans le cœur !Plus tard dans la soirée, Elena demande alors à Stefan d’utiliser ses pouvoirs pour effacer les souvenirs de son frère, traumatisé par la mort de son amie. C’est finalement Damon qui se propose de le faire…"