Vampire diaries - S01 E09 - Le cristal de la discorde

Emily continue de hanter les rêves de Bonnie, et Damon de la harceler pour récupérer le cristal qui, par ailleurs, a semé la discorde entre elle et Caroline. Bonnie décide donc de s’en débarrasser et le jette dans un champ. Elena organise une soirée entre filles pour que Bonnie et Caroline se réconcilient. Bonnie avoue à Caroline être une sorcière. Elles se lancent dans une séance de spiritisme pour entrer en contact avec Emily qui prend finalement possession du corps de Bonnie. Emily veut détruire le cristal. En 1864, elle a fait un pacte avec Damon : elle sauvait Katherine s’il protégeait sa famille. Mais avec elle, elle devait sauver les 27 vampires présents dans l’église en feu. Tous ont échappé aux flammes grâce à un charme qui les a enfermés dans un tombeau situé en-dessous de l’église. 145 ans plus tard, la donne a changé. Même si Damon a tenu sa parole, Emily refuse de libérer les 27 vampires. Elle détruit le cristal. Fou de rage, Damon mord Bonnie. Stefan la sauve en lui donnant de son sang. Bonnie est sous le choc. Stefan annonce à Elena qu’il va partir. Damon n’a plus de raison de rester à Mystic Falls. Il veut quitter la ville, lui aussi. Caroline et Matt se rapprochent. Un nouveau prof d’histoire arrive, Alaric Saltzman. Il semble vouloir donner un coup de pouce à Jeremy pour qu’il améliore sa moyenne et fait la connaissance de Jenna. Le courant a l’air de passer entre eux.