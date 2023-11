Vampire diaries - S02 E01 - Que la partie commence

Jeremy n’est pas devenu un vampire. La dose de médicaments qu’il a avalée n’était pas mortelle. Le sang d’Anna l’a donc aidé à guérir. Caroline a été admise d’urgence à l’hôpital. Les médecins ne savent pas si elle s’en sortira. Bonnie demande à Damon -contre l’avis d’Elena- de la sauver en lui donnant de son sang, ce qu’il accepte. Caroline se rétablit rapidement. Au détour d’une conversation, Damon comprend que Katherine est de retour et que c’est elle et non Elena qu’il a embrassée. John est à l’hôpital, lui aussi, suite aux blessures que Katherine lui a infligées. Stefan et Elena lui rendent visite pour tenter de découvrir la raison du retour de Katherine mais il ne sait rien. Devant son attitude négative, Stefan le menace de le transformer s’il ne quitte pas la ville dans les 24 heures. Tout Mystic Falls se retrouve chez les Lockwood après le décès du maire. Mason Lockwood, le frère cadet du défunt, revient après plusieurs années d’absence. Bonnie rencontre Katherine. Stefan empêche cette dernière de faire du mal à la sorcière. Katherine lui avoue qu’elle est revenue pour lui. Il la met hors d’elle en lui disant qu’il la hait. En guise de réponse, elle lui plante une tige en fer dans le ventre. Quand Damon rentre chez lui, il la trouve dans son salon. Elle parvient à lui voler quelques baisers mais il refuse d’aller plus loin avant qu’elle réponde à une question. Cette question, Katherine la connait déjà. Elle lui annonce froidement qu’elle ne l’a jamais aimé, que seul Stefan a compté. Damon se rend chez Elena après avoir bu quelques verres. Il revient sur le baiser qu’il croyait avoir échangé avec elle et l’embrasse pour lui prouver qu’elle se ment, qu’elle ressent quelque chose pour lui. Mais Elena, même si elle reconnait tenir beaucoup à lui, aime Stefan et n’aimera que lui. Pour se venger, Damon se jette sur Jeremy et lui brise la nuque. Heureusement, il portait la chevalière de son père - que John lui avait rendue avant de partir. Il revient à la vie. Stefan veut croire que son frère avait vu la bague avant de s’en prendre à Jeremy mais Elena sait que non. Pour elle, leur amitié est brisée. Katherine rend visite à Caroline en pleine nuit. Pour montrer que c’est elle qui fixe les règles du jeu, elle lui demande de faire passer un message aux frères Salvatore de sa part : la partie commence. Et elle étouffe Caroline à l’aide d’un oreiller.