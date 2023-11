Vampire diaries - S02 E02 - La première nuit

Elena et Bonnie organisent la fête foraine du lycée à la place de Caroline qui est encore à l’hôpital. Celle-ci se réveille après avoir été étouffée par Katherine. Il est tard et elle a faim. Attirée malgré elle par l’odeur du sang, elle vole une poche et sirote du sang humain. La transformation est achevée. Caroline est un vampire. Damon est sûr que les Lockwood ont un secret de famille. Il hypnotise un jeune forain, Carter : il doit provoquer Tyler. Tyler est un nerveux, il tombe dans le panneau et son oncle, Mason, est obligé d’intervenir pour séparer les deux jeunes. Ses yeux changent de couleur, il bouge comme un animal. Tyler lui demande des comptes mais Mason ne lâche rien. Pour lui, tout était normal. Tyler en veut à Mason et quand il trouve la pierre de lune que ce dernier cherchait, il préfère la garder plutôt que de la lui donner. Caroline arrive à la fête. Elle est un peu bizarre, elle a les nerfs à fleur de peau. Elle fait passer le message de Katherine à Damon : « la partie commence ». Il comprend qu’elle a été transformée. Caroline est bouleversée. Elle croise Carter. Il saigne. Elle le tue. Damon veut la supprimer parce qu’elle est une menace et parce que selon lui, elle ne survivra pas longtemps. Après tout, sa mère est une chasseuse de vampires... Elena et Stefan l’en empêche juste à temps. Stefan prend Caroline sous son aile et lui donne des conseils pour arriver à vivre avec son secret. Bonnie ne supporte pas l’idée que son amie soit un vampire. Jeremy comprend que tuer Damon ne l’avancerait à rien, qu’il n’est pas comme son père et son oncle. Une complicité semble s’installer entre Damon et lui.