Vampire diaries - S02 E03 - Nouvelle lune

Les Lockwood ont un secret mais le mystère reste entier. Alaric, Damon et Elena vont à Duke dans l’espoir de trouver des réponses dans les travaux de recherche d’Isobel. Ils sont reçus par Vanessa, une étudiante qui a connu Isobel et qui connait son travail. Elle leur apprend que les loups-garous peuvent tuer les vampires d’une simple morsure. Elena s’empresse de téléphoner à Stefan pour le prévenir. Il est resté à Mystic Falls avec Caroline pour l’aider à gérer ses nouveaux besoins. A sa demande, Bonnie lui fabrique une bague qui la protège du soleil pour qu’elle ne soit pas coupée de son ancienne vie et de tout ce qui peut l’aider à rester « humaine ». Tyler organise une fête au bord de la rivière. Mason lui demande de vider les lieux avant la nuit. C’est la pleine lune. Il s’enchaîne au sous-sol de l’ancienne propriété des Lockwood car il va se transformer. A la tombée de la nuit, Tyler le dérange sans le savoir en descendant au sous-sol avec une fille. Mason s’enferme dans sa voiture mais une fois transformé en loup-garou, il brise les vitres et s’échappe. Caroline rejoint Matt à la fête de Tyler au bord de la rivière. La nuit venue, ils se retrouvent seuls, dans la forêt. Matt se blesse. Caroline perd les pédales et le mord. Stefan l’empêche d’aller plus loin. Des grognements de bête sauvage se font entendre. Stefan comprend que c’est Mason. Matt est en danger, lui qui a le cou ensanglanté. Stefan et Caroline font diversion. Le loup se jette sur Caroline mais Tyler parvient à obtenir de lui qu’il l’épargne. Une fois redevenu humain, Mason avoue à Tyler que le loup-garou, c’était lui. Plus tard, au Mystic Grill, Caroline fait une scène à Matt pour le pousser à la quitter. Elle ne veut plus lui faire de mal. Elena s’est servie de Damon pour obtenir des informations sur Katherine. Il avait trouvé un livre sur la famille Petrova dans le bureau d’Isobel, Petrova étant le vrai nom de Katherine. Il est déçu qu’elle l’ait manipulé, comme l’aurait fait Katherine. Katherine retrouve Caroline dans sa chambre et lui promet qu’elles s’amuseront bien ensemble.