Vampire diaries - S02 E04 - Le pacte secret

"Alors que Katherine use de tous les stratagèmes pour séduire Stefan, elle se remémore leur passé et ce jour où le premier bal des Fondateurs fut donné en l’honneur du soldat sudiste Georges Lockwood, enfin de retour chez lui, à Mystic Fall…De son côté, Tyler, obstiné, presse son oncle de questions sur les loups-garous, sur ce qui déclenche la métamorphose, sur l’éventualité de la présence d’un gène familial et enfin, sur cette fameuse pierre de lune, cachée quelque part dans la maison des Lockwood et qui semble avoir une si grande importance aux yeux de Mason …Le soir, alors que Jenna a organisé un barbecue pour présenter Alaric et Elena à Mason, Damon s’y invite dans le seul but de démasquer ce dernier, se donnant ainsi une bonne raison de s’en débarrasser d’un coup de couteau en argent massif. Malheureusement, il se rend vite compte que l’argent n’a plus l’effet escompté sur ce loup-garou new age et avec cet échec, s’en fait un ennemi !Pendant ce temps, Katherine, retenue maintenant prisonnière par un Stefan qui tient à connaître la véritable raison de son retour et qui refuse de se laisser convaincre par cet amour qu’elle lui aurait toujours porté et qu’elle lui porte encore, finit par lui avouer qu’en 1864, elle s’était alliée à Georges Lockwood pour faire enfermer les vampires dans l’église, se faire décompter parmi les vingt sept brûlés vifs et en profiter ainsi pour fuir en se faisant passer pour morte…Sa confession achevée, elle se libère des chaînes qui la retenait prisonnière, apprenant à Stefan qu’elles s’est depuis longtemps immunisée contre la veine de Venus en en ingérant chaque jour quelques gouttes et lui ordonne enfin de ne plus revoir Elena, sous peine de massacrer tous les gens qui l’entoure…Dans un dernier flash-back, on voit Katherine remercier Georges Lockwooddu service qu’il vient de lui rendre en lui permettant de s’échapper de Mystic Falls et lui offrir, en échange, la pierre de lune…