Vampire diaries - S02 E05 - La meilleure défense

"C’est l’inauguration d’un nouveau parc public, aujourd’hui, à Mystic Falls et les Amis du Patrimoine sont tous à l’œuvre pour les derniers défrichages et autres installations de bancs publics ! Parmi les bénévoles, on retrouve Stefan et Elena qui s’apprêtent à feindre une dispute en espérant que Caroline, qu’ils soupçonnent de semer la discorde entre eux, les entendra et se précipitera pour rapporter leurs propos à la cynique Katherine…Mais alors que Tyler, obstiné, cherche toujours à savoir ce qui a provoqué la métamorphose de son oncle en loup-garou, Mason finit par lui avouer que c’est après avoir provoqué la mort de Jimmy, un ami jaloux et paranoïaque, lors d’une bagarre qui a mal tourné, que cette malédiction s’est enclenchée.Un peu plus tard dans la journée et cherchant à se venger de Damon qui a voulu le tuer la nuit précédente d’un coup de couteau en argent massif, Mason apprend au Shérif Forbes qu’il est au courant des réunions secrètes du Conseil des familles fondatrices et, qu’adhérant à leur cause, il tient à l’informer de la présence de deux vampires dangereux : les frères Salvatore ! Stupéfaite, le Shérif met en doute ses paroles…Mais Mason piège aussitôt Damon en mettant de la veine de Venus dans une limonade gentiment offerte par une jeune bénévole et le Shérif est bien obligé de reconnaître que son ami Damon est un vampire…Pendant ce temps, Jeremy annonce à Tyler qu’il est au courant de l’existence des loups garous et Tyler lui apprend que son oncle en est un et qu’il est de retour à Mystic Falls pour récupérer une certaine pierre de lune qui lui tient particulièrement à coeur…Le shérif et ses adjoints tendent un piège aux frères Salvatore, leur tirent dessus à coup de balles en bois et les immobilisent en leur injectant de la veine de Venus pour pouvoir les conduire sans crainte dans l’ancien quartier des esclaves, seuls vestiges du manoir ancestral de la famille Lockwood, et ainsi, procéder à leur interrogatoire.Mais Caroline et Elena ont suivi leur piste. Et folle de rage ou peut-être pour se racheter d’avoir trahi sa meilleure amie sous la menace de Katherine, Caroline tue les hommes du shérif et libère Stefan et Damon ! Stupéfaite et encore une fois incrédule, le shérif découvre ainsi que sa fille est aussi un vampire…Plus tard et constatant sa faiblesse physique, face à un frère qui récupère ses forces très rapidement, constatant aussi sa faiblesse mentale face à une Katherine qui l’a menacé de s’en prendre à Elena s’il ne la quittait pas au plus vite, Stefan estime qu’il est temps de changer et d’accepter de boire du sang humain. Il pense même pouvoir en contrôler les effets en s’en vaccinant petit à petit avec quelques gouttes chaque jour…Alors que Caroline avoue à Elena qu’elle était sous la coupe de Katherine qui la menaçait de s’en prendre à la vie de Matt et qui l’obligeait à lui rendre compte de l’évolution de sa relation avec Stefan, Tyler, de son côté, finit par remettre la pierre de lune à son oncle, après avoir faillit tuer une amie par accident.Sur les conseils de Damon et échaudée par les derniers événements, Elena se décide à changer de point de vue face à l’urgence de la situation et lui propose son aide en lui donnant quelques gouttes de son propre sang…Et dans la nuit, on voit Mason retrouver Katherine et lui annoncer qu’il est enfin en possession de ce qu’elle recherchait depuis si longtemps : la pierre de lune…