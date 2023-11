Vampire diaries - S02 E06 - Plan B

Elena et Stefan continuent de se voir en cachette. Ils se rendent chez les Lockwood pour préparer le bal masqué et doivent garder leurs distances pour n’éveiller aucuns soupçons. Jeremy se rapproche de Damon et lui livre toutes les informations sur la pierre de lune qu’il a glanées auprès de Tyler. Alaric a reçu un carton de Duke contenant les travaux de recherches d’Isobel et de l’aconit tue-loup, l’équivalent de la Veine de Vénus pour les loups-garous. Mason est surpris de tomber nez-à-nez avec Stefan qu’il croyait mort. Bonnie le bouscule. Elle a une vision de lui embrassant Elena. Stefan comprend que Mason et Katherine sont ensemble. Damon n’en revient pas. C’est un surfer ! Les deux vampires arrivent à convaincre Bonnie de neutraliser Mason pour qu’ils puissent l’interroger. Grâce à ses dons, elle découvre que la pierre est cachée au fond d’un puits. Stefan ne se méfie pas et saute à pieds joints dans le puits… rempli de Veine de Vénus (Mason ne faisait pas confiance à Katherine). Elena descend le secourir grâce à Caroline et récupère la pierre. Bonnie semble lui redonner peu à peu sa confiance.Damon torture Mason qui ne lui apprend rien. Il le tue et écrit un sms à Carol pour justifier son absence. Il appelle le dernier numéro composé depuis le portable de Mason et tombe sur Katherine qui lui annonce avoir déjà échafaudé une multitude de plans pour parvenir à ses fins. Katherine appelle Elena et la punit pour lui avoir désobéi en suggérant à Jenna de se planter un couteau dans le ventre. Jenna est hors de danger mais Elena rompt avec Stefan pour protéger ceux qu’elle aime.Caroline a partagé des instants privilégiés avec sa mère dans la cave des Salvatore mais une fois que le shérif a éliminé la Veine de Vénus, Caroline lui efface la mémoire car même si sa fille vampire ne lui inspire plus de dégoût, elle ne pourra jamais faire confiance aux Salvatore. Tout redevient comme avant.