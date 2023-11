Vampire diaries - S02 E07 - Tous contre elle

Alors que Caroline se retrouve face à une Katherine très agressive dans les toilettes du Grill, cette dernière la somme d’avertir Stefan et Damon de son intention de mettre la ville à sang, durant ce bal masqué qui se déroulera le soir même chez les Lockwood, si elle ne récupère pas au plus vite la fameuse pierre de lune !Jenna, remise de son coup de couteau dans le ventre, rentre de l’hôpital avec l’aide de Matt, Jeremy et Elena pendant que Stefan et Damon se préparent à tuer Katherine et mettent au point un plan pour la piéger le soir même, s’assurant de la bonne marche des nombreuses armes d’Alaric et de la bonne volonté de Bonnie pour les aider de ses pouvoirs de sorcellerie.Alors que Katherine a contraint Matt à se faire tuer par Tyler, afin de déclencher le sort de métamorphose en loup-garou, elle s’est aussi adjoint les services de Lucy, une sorcière de ses amies, afin de réunir toutes les chances de son côté et de parvenir ainsi à récupérer la pierre tant convoitée. Et pour arriver à ses fins, elle se rend au bal masqué en se faisant passer pour son sosie.Vicieuse, Katherine invite Stefan à danser… celui-ci n’est pas dupe puisqu’il a lui-même chargé Alaric d’empêcher Elena de se rendre à la fête mais il comprend très rapidement que les menaces de sa cavalière ne sont pas vaines car, devant lui, elle tue Aimée, une amie de Matt et Tyler !Mais quand, de son côté, Elena se rend compte que tous ses amis se sont rendus à cette soirée sans elle, elle fausse aussitôt compagnie à Alaric et Jenna, sentant qu’il se passe quelque chose de grave.Quand, enfin, Katherine est attirée dans cette pièce de la demeure des Lockwood où elle se retrouve enfermée par un sort de Bonnie et dans laquelle Stefan l’attend pour la tuer, Caroline se réjouit d’y être parvenu et de rendre la monnaie de sa pièce à celle qui l’a contrôlée et manipulée depuis bien trop longtemps. Mais c’est finalement Damon qui porte les coups et blesse Katherine ! Soulagé de se débarrasser de cette menace permanente que fait peser sur eux tous celle qu’il a tant aimée et qui le méprise aujourd’hui, il déchante aussitôt en constatant qu’Elena est également affectée par les coups portés à son double. La sorcière Lucy a lié Katherine et Elena par un même maléfice mais heureusement, Jeremy est intervenu à temps pour stopper les frères Salvadore.Pendant que Bonnie part à la recherche de Lucy, Matt n’en finit pas de provoquer Tyler et de le pousser à se battre. N’y parvenant pas, c’est Sarah, également sous l’influence de Katherine, qui poignarde Tyler. Mais celui-ci, dans un réflexe d’autodéfense, la repousse et elle se brise la nuque en tombant.Ayant provoqué la mort d’un être humain, la malédiction s’enclenche et Tyler sait alors qu’il se transformera en loup-garou à la prochaine pleine lune...Alors que Bonnie tente de convaincre Lucy de rompre ce lien maléfique qu’elle a instauré entre Eléna et son double, un sentiment de familiarité naît entre les deux sorcières et, bien que réticente au départ, Bonnie accepte de lui faire confiance et de lui remettre la pierre de lune… Mais quand Lucy rapporte la pierre à Katherine, celle-ci s’effondre à terre …Lucy apprend alors à Bonnie qu’elles sont de la même famille, raison pour laquelle elle lui a apporté son aide, choisissant ainsi de contrer les vampires tels que Katherine.Pendant que Jeremy raccompagne Bonnie chez elle, Stefan annonce à son amie le départ définitif de Katherine mais, lasse de mettre la vie de ses proches en danger et de ne jamais se sentir en sécurité, Elena préfère pour l’instant mettre un terme à leur relation…Pendant que Damon enferme Katherine dans la crypte, celle-ci lui lance une dernière supplique et affirme que son double est en danger. Damon ne la croit pas, ayant perdu toute confiance en elle, mais alors qu’Elena ...