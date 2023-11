Vampire diaries - S02 E08 - Rose

Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle après un bal masqué plus que mouvementé, Eléna est enlevée puis remise à un mystérieux vampire qui se débarrasse aussitôt du kidnappeur d'un coup de dent mortel. Le lendemain matin, Jeremy persuadé que sa sœur a découché, en informe très vite Stefan qui, inquiet, demande de l'aide à son frère. Celui-ci finit par lui avouer qu'au moment de refermer le tombeau sur une Katherine très affaiblie par la pierre de lune, elle l'avait prévenu du danger que courrait Elena et de la nécessité de la protéger. Mais ne l'ayant pas crue, il n'avait pas jugé bon de le dire à son frère. Pendant ce temps, Elena, à peine remise de sa soirée précédente, se retrouve retenue dans un vieux château isolé par deux vampires en cavale, Rose et Trevor, qui souhaitent apparemment la remettre à un certain Elijah… De son côté, Stefan supplie Bonnie de l'aider et celle-ci lui propose d'utiliser un sort de localisation Les deux frères interrogent Katherine qui leur confirme qu'elle court un grave danger. Pendant que Stefan met en place un plan pour partir à la rescousse de sa belle, Bonnie réussit à localiser la zone où Eléna est détenue. Puis Jeremy affine ces recherches en localisant plus précisément ce qui s'avère être un vieux château isolé, grâce aux images satellites qu'on trouve sur le Net. Les cartes en main et munis d'armes anti-vampires, les deux frères Salvatore partent à la recherche de leur amie, plus déterminés que jamais à la délivrer !! De leur côté, les deux vampires éternellement en cavale, Rose-Marie et Trevor, laissent un message à l'un des contacts d'Elijah dans l'espoir de lui remettre Eléna et de mettre un terme à leur fuite qui dure depuis maintenant plus de cinq cents ans. Ils espèrent ainsi conclure un marché avec les Originels : leur survie et donc la fin de leur cavale, en échange d'Eléna, un double Pétrova, dont la première lignée des vampire a tant besoin pour mettre un terme à la malédiction dite « du soleil et de la lune » Pendant ce temps Tyler s'interroge sur les connaissances étendues de Caroline sur ce qu'il lui arrive depuis qu'il a accidentellement tué Sarah et se rend rapidement compte qu'elle aussi est d'une force surhumaine. Alors que Stefan et Damon sont en route pour le château, partis à la rescousse d'Elena, ils échangent quelques confidences sur le passé et l'on apprend que c'est Stefan qui avait converti Damon à la dégustation régulière de sang humain… Pendant que Bonnie, à la grande inquiétude de Jeremy, s'épuise à faire parvenir un message à Eléna par le biais de la magie, le sinistre Elijah arrive au château. Espérant racheter sa liberté ainsi que celle de son fidèle ami Trévor qui s'était mis les Originels à dos, Rose lui annonce que Katérina Petrova est vivante et qu'elle détient son double, Elena. Elle propose de la lui remettre en échange de son pardon. Elijah le lui accorde volontiers mais tue aussitôt Trevor devant son amie Rose, effrayée. Stefan et Damon arrivent sur ces entre faits et, après une violente bagarre, parviennent finalement à tuer l'Originel et à libérer Eléna… Epuisés, les deux frères se promettent de s'entraider s'ils veulent pouvoir continuer à protéger leur amie, plus en danger que jamais maintenant qu'ils savent qu'un certain Klaus, chef de la première lignée des vampires a l'intention de la sacrifier pour mettre un terme à cette malédiction du Soleil et de la Lune… Alors que Caroline avoue à Tyler qu'elle un vampire, une dernière image nous montre la lente résurrection d'Elijah…