Vampire diaries - S02 E09 - Instinct de survie

Elena rend visite à Katherine, coincée dans la crypte. Elle lui apporte le livre de la famille Petrova et du sang pour la faire parler. Katherine lui explique qu’elle a eu une fille hors mariage qui lui a été enlevée à la naissance. C’était en Bulgarie, en 1490. L’existence de l’enfant a été tenue secrète. Katerina a été bannie. Elle a été envoyée en Angleterre où elle a connu Klaus, en 1492. Elle était sous son charme jusqu’à ce qu’elle découvre qui il était et pourquoi il s’intéressait à elle. Katerina était le premier double Petrova. Pour briser la malédiction du soleil et de la lune comme le souhaitait Klaus, il fallait qu’il réunisse une sorcière, un loup-garou, un vampire, la pierre de lune et le double Petrova dont le sang devait être répandu sur la pierre. Katerina a échappé au sacrifice grâce à Trevor. Il l’a envoyée se réfugier chez Rose qui, ne voulant pas s’attirer les foudres de Klaus, comptait la lui livrer. Katerina s’est alors blessée intentionnellement. Pour éviter qu’elle meure, Rose lui a donné de son sang. Katerina s’est pendue et est devenue un vampire. Elle ne présentait ainsi plus aucun intérêt pour Klaus. Elle a tout de même passé les cinq siècles qui ont suivi à fuir Klaus qui voulait sa peau. Aujourd’hui, elle est en position de passer un marché avec lui puisqu’elle a tous les ingrédients nécessaires pour annuler le sort (Bonnie, Tyler, Caroline, la pierre et Elena). Le Docteur Jonas Martin et son fils Luka ont emménagé en ville. Ce sont des sorciers. Luka sympathise avec Bonnie. A la fin de l’épisode, on apprend que Jonas travaille avec Elijah.