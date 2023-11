Vampire diaries - S02 E10 - Sacrifices

Alors qu’Elena se rend au manoir des Salvatore pour demander à Rose de recontacter Slater afin d’obtenir plus d’informations sur Klaus, Bonnie, de son côté, se rapproche de Luka et lui fait part de son épuisement à chaque fois qu’elle pratique la sorcellerie. Luka, apparemment plus expérimenté qu’elle, lui explique comment la mise en réseau avec un autre sorcier pourrait lui permettre de tirer davantage des forces de la nature et des éléments, afin de ne plus avoir à risquer sa vie à chaque incantation. Pendant ce temps, Stefan et Damon s’organisent pour récupérer la pierre de lune que Katherine, enfermée dans la crypte, détient toujours et ils exposent leur plan à Bonnie et Jeremy. Bonnie leur demande alors de trouver un objet ayant appartenu à Katherine afin de le réduire en cendre, des cendres qui, une fois soufflées sur la prisonnière, la paralyseront suffisamment longtemps pour permettre aux Salvatore de récupérer la pierre sans se retrouver piégés. Alors que Caroline propose son aide à un Tyler très anxieux à l’idée de sa prochaine métamorphose qui aura lieu à la pleine lune, celui-ci l’entraîne vers le vieux manoir familial, dans l’ancien quartier des esclaves, où ils comptent s’enchaîner, comme l’avait fait son oncle, avant lui. Dans l’une des cellules, ils retrouvent un journal dans lequel Mason avait consigné heures par heures sa propre métamorphose en loup-garou, décrivant par le détail les abominables souffrances qu’il a du endurer. Nos deux amis y découvrent aussi une carte mémoire… Pendant ce temps, Rose et Elena se rendent à Richmond, chez Slater, mais n’y retrouvent que son cadavre, un pieu fiché dans le cœur. Ainsi que son amie, une dénommée Alice, qui s’était dissimulée dans l’une des chambres de l’appartement. Grâce à elle, Elena obtient le mot de passe permettant d’entrer dans l’ordinateur de Slater et de trouver ainsi la liste des contacts en relation avec Klaus. Alice appelle un certain Cody Weber, le contact le plus prolifique, et lui fait passer un message d’Elena qui indiquera à Klaus qu’un double de la lignée Petrova est en vie et à sa disposition ! Alors que Jeremy s’est rendu seul dans la crypte après avoir subtilisé une partie des cendres envoûtées par Bonnie, il parvient à reprendre la pierre de lune, à la jeter hors de la barrière invisible mais se fait mordre à la gorge et reste le prisonnier de Katherine. Bonnie, Stefan et Damon s’apprêtent eux aussi à entrer dans la crypte quand Damon reçoit un appel de Rose lui demandant de la rejoindre d’urgence à Richmond. Pendant que Tyler et Caroline regardent, horrifiés, la vidéo que Mason a enregistrée durant sa métamorphose, Elijah, de son côté et grâce au sort de localisation effectué par Jonas Martin, apprend qu’Elena se trouve dans l’appartement de Slater. Damon, horripilé par l’attitude suicidaire d’Elena, la retrouve à Richmond et la somme de rentrer immédiatement avec lui ! Elena refuse catégoriquement et lui apprend qu’elle préfère se livrer à Klaus plutôt que de mettre la vie de tous ceux qui l’entourent en péril! Bonnie se met en réseau avec Luka pour avoir suffisamment de force et parvenir à briser le mur invisible qui enferme Jeremy mais Stefan le libère et se voit à son tour bloqué avec Katherine… Alors que Matt se rend chez Caroline et découvre qu’elle est en compagnie de Tyler, les vampires en contact avec Klaus font leur apparition dans l’appartement de Slater. Mais Elijah arrive sur ces entrefaites et les tue en leur arrachant le cœur ! En laissant Elena et Damon repartir à Mystic Falls sains et saufs, à leur très grande surprise. De retour chez elle, Elena apprend que Stefan est maintenant piégé dans la crypte aux côtés de Katherine et s’en prend violemment à Damon qui parvient à la raisonner…Stefan, lui, demande à son frère de lui promettre de veill...