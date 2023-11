Vampire diaries - S02 E11 - Jouer avec le feu

Elena est coincée chez elle. Tous ses amis veillent à sa sécurité. Jules a fait le voyage depuis la Floride à la recherche de son ami Mason. Elle commence par rendre visite à Tyler et Carol puis se rend au Mystic Grill, espérant pouvoir avoir une discussion avec le jeune loup-garou. Tyler va vivre sa première mutation. Il appréhende beaucoup mais Caroline reste auprès de lui aussi longtemps que sa vie n’est pas en danger. Il réussit à passer la nuit sans sortir de la cellule dans laquelle il s’était enfermé. Damon se met Jules à dos. Il est marqué. Effectivement, à la nuit tombée, elle s’introduit chez lui, transformée, et s’attaque à lui mais Rose s’interpose et elle la mord. La blessure qui semblait avoir cicatrisé est finalement toujours là, purulente. Elijah propose un marché à Elena : elle vit sa vie, tranquillement, et le moment venu, elle lui servira d’appât pour qu’il puisse tuer Klaus. En contrepartie, il lui promet de veiller à ce qu’il n’arrive rien à ceux qu’elle aime. Elle négocie la libération de Stefan en plus. Katherine, elle, est hypnotisée par Elijah. Elle doit rester dans la crypte jusqu’à nouvel ordre. Luka récupère la pierre de lune sur les ordres de son père.