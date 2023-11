Vampire diaries - S02 E12 - Sans issue

Alors que Jules-la-louve, après avoir mordu Rose, se réveille dans les bois et jette son dévolu sur de pauvres campeurs innocents, Elena semble plus rassurée depuis qu’elle a conclu un accord avec Elijah. Mais Stefan reste méfiant et souhaite en savoir d’avantage. Pendant que Damon veille sur Rose qui souffre de plus en plus de sa morsure qui s’infecte, Caroline félicite Tyler d’avoir réussi à passer sa première nuit de loup garou sans blesser personne. Matt, de son côté, tente de renouer avec Caroline mais celle-ci le repousse. Stefan, ne se fiant pas une seconde aux dires d’Elijah, cherche un moyen de rentrer en contact avec Isobel, essentiellement pour en savoir davantage sur les Originels. Il fait pour cela appel à Alaric qui accepte, sans trop y croire, de lui confier un ancien numéro de téléphone dont il ignore s’il est toujours valide. Elena prend le relais auprès de Rose, après le départ de Damon qui retrouve Jules au Mystic Grill pour lui demander un traitement contre les morsures de loup-garou mais cette dernière, malgré les menaces, refuse de l’aider. L’infection de Rose lui provoque des hallucinations et enragée, prenant Eléna pour Katherine, elle s’attaque à elle et tente de la tuer. Elena parvient néanmoins à s’isoler dans l’une des pièces du manoir des Salvatore. Alors que Matt embrasse Caroline, celle-ci lui avoue qu’elle l’aime malgré un problème qui la préoccupe puis, profitant d’un moment d’inadvertance de son ami, elle disparaît aussitôt sans plus de précision. Damon, lui, rejoint Elena pour apprendre que Rose s’est enfuie et commence à faire des victimes en ville. Il retrouve, son amie vampire, réussit à la raisonner et la ramène au manoir, bouleversée qu’elle est par les crimes qu’elle vient de commettre ! Tyler retrouve Caroline devant chez elle et lui demande pourquoi elle prend tant de risque à vouloir l’aider, puis il l’embrasse à son tour … Caroline le repousse également, exaspérée que tout le monde veuille l’embrasser ! Après avoir accordé à sa Rose un moment de bonheur en contrôlant ses rêves et en lui permettant de retrouver son Angleterre natale, Damon, bouleversé et empli d’humanité et de compassion envers cette femme qu’il aime, abrège ses souffrances en lui plantant un pieu dans le cœur. Il retrouve ensuite le Shérif Forbes, prétendant avoir retrouver le corps de Rose et lui indique qu’il s’agit là du vampire responsable des récents meurtres en ville. Pendant ce temps, Jules annonce à Tyler qu’elle est son alliée, qu’elle sait qu’il est devenu un loup garou, que Caroline a assassiné son oncle Mason avec ses amis vampires Damon et Stefan et qu’une meute de leurs amis ne tardera pas à venir les soutenir et se venger ! Elena, elle, essaye de consoler Damon alors qu’il n’en finit pas de culpabiliser sur la mort de son amie. Une fois rentrée chez elle, Elena retrouve Stefan qui lui annonce qu’il a contacté Isobel. Mais c’est finalement son oncle John Gilbert qui fait son apparition dans la maison … Damon, complètement désemparé par sa nouvelle humanité, tente de faire le point sur ce qu’il est devenu en s’en prenant à une rencontre de passage, qu’il finit par mordre aux sangs…