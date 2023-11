Vampire diaries - S02 E13 - Amitiés contre nature

John est de retour à Mystic Falls, ce qui n’enthousiasme personne. Lui aussi s’est donné pour mission de protéger Elena. Les rapports entre le père et la fille ne sont pas au beau fixe. Elena n’arrive pas à croire à ses beaux discours. Stefan a une discussion avec Tyler qui vient d’apprendre que son oncle avait été tué par les vampires. Il est méfiant et appelle Jules au secours. Celle-ci kidnappe Caroline et s’en sert de monnaie d’échange. Un affrontement a lieu entre les vampires et les loups-garous qui, étant plus nombreux, prennent le dessus. Alors que Brady s’apprête à enfoncer un pieu dans le cœur de Stefan, Jonas neutralise les loups-garous et sauve ainsi les amis d’Elena, comme Elijah le lui avait promis. Brady et Jules apprennent que Mason avait trouvé la pierre de lune. Caroline ne veut plus rien avoir affaire avec Tyler qui a hésité à la libérer et n’a pas pris la défense des vampires. Leur amitié n’a pas résisté à cette mise à l’épreuve. Damon sort avec Andie, une journaliste, pour ne plus penser à Elena. Elle le rend fou en lui demandant toujours de lui montrer que c’est un mec bien alors qu’il aime tuer. Elle lui interdit d’être lui-même. Andie devient sa nouvelle distraction. Il l’hypnotise et la mord. John rejoint Katherine dans la crypte et lui apprend qu’il travaille à sa libération.