Vampire diaries - S02 E36 - Aux grands maux...

Jules et Brady comprennent enfin les véritables enjeux qui ont poussé Mason à mettre le main sur la pierre de lune : manipulé par Katherine, il devait la lui remettre pour que les vampires soient les premiers à se libérer de la malédiction dite « de la lune et du soleil » En effet, si les vampires s’en libèrent, ils n’auront plus jamais à se cacher de la lumière du jour alors que les loups–garous seront, pour toujours, contraints de se métamorphoser chaque nuit de pleine lune. Si, au contraire, les loups-garous sont les premiers à s’en libérer, ils ne seront plus soumis à l’influence de la pleine lune mais leurs adversaires, eux, seront pour toujours obligés de se protéger de la lumière du soleil ! Et malgré l’avertissement du Dr Jonas Martin, les loups-garous sont bien décidés à ne pas se laisser faire et à réunir tous les éléments nécessaires à leur libération : la fameuse pierre de lune ainsi que le double Pétrova ! Et pour cela, ils n’ont qu’une piste : la photo de l’amie de Mason, Katherine… auprès de qui ils comptent obtenir le maximum de renseignements, s’ils veulent en finir les premiers avec cette malédiction ! Pendant ce temps, Damon fait part à Alaric de son intention de se débarrasser d’Elijah lors de la réception donnée par le maire et par les Amis du Patrimoine, en l’honneur d’un écrivain qui fait des recherches sur certains sites situés dans les alentours de Mystic Falls, un certain Elijah Smith… Pour ce faire, Damon compte se servir de la seule arme apparemment capable de tuer un Originel, une dague que l’on doit tremper dans les cendres d’un chêne blanc, qu’il vient de recevoir des mains de John Guilbert. Mais nos deux compères, sceptiques, se méfient de ce geste généreux, doutent de l’efficacité de l’arme et soupçonnent John de leur tendre un piège… Alors que Tyler tient à aider ses nouveaux amis et alliés, les loups-garous, il fait preuve d’allégeance en leur affirmant que ce double Petrova qu’ils recherchent et qui figure sur la photo aux côtés de Mason est Eléna. Mais, par mégarde, puisqu’il s’agit en fait de Katherine et non d’Eléna, il les lance sur une fausse piste en les informant qu’elle est partie en week-end dans une maison de famille, la maison du lac… Pendant que Matt apprend à Caroline qu’il n’est pas dupe de ses mensonges, Elena et Stefan s’apprêtent à passer un long week-end romantique ensemble… De son côté, Damon retrouve sa nouvelle amie, la journaliste Andie, à la réception donnée en l’honneur d’Elijah pendant qu’avec l’aide de Caroline et de Jeremy, Bonnie drogue Luka afin de le questionner sur ses véritables intentions à l’égard d’Eléna. Alors que celle-ci se remémore ses souvenirs d’enfance dans les bras de Stefan, Damon tente de défier Elijah mais l’Originel, plus perspicace, reprend vite le dessus et lui prouve qu’il restera son allié tant que les Salvatore assureront la protection d’Elena… Puis Stefan découvre une pièce secrète dans la maison du lac, celle-ci dissimulant de nombreuses armes anti-vampires ainsi qu’un autre journal intime de Jonathan Guilbert… De retour dans le manoir des Salvatore, Damon et Alaric se font sauvagement agresser par les loups-garous qui veulent savoir où se trouve la pierre de lune… Pendant ce temps, Bonnie apprend que Luka et son père ont l’intention de se débarrasser de Klaus car celui-ci retient en otage Greta, respectivement sœur et fille de ces derniers Sous l’effet du sort de la sorcière, Luka lui apprend également que le seul moyen de tuer Klaus sera de profiter du moment de faiblesse qui le gagnera une fois qu’il aura sacrifié Elena… Stefan se fait à son tour agresser par Brady et Tyler mais il réussit à convaincre ce dernier que les loups-garous lui ont menti et que pour briser la malédiction, Elena devra mourir. Tyler le libère et, alors que B...