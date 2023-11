Vampire diaries - S02 E15 - Dîner entre ennemis

Elena et Stefan sont dans la maison au bord du lac. Elena parcourt les mémoires de Jonathan Gilbert. Elle apprend que Stefan était un monstre dans les semaines qui ont suivi sa transformation. Il aura fallu qu’il rencontre Lexi et qu’elle lui montre qu’il y avait une autre voie pour qu’il devienne l’homme qu’il est aujourd’hui. Stefan demande à Elena de se battre, comme lui, et de ne pas baisser les bras. Damon organise un dîner auxquels sont conviés Andie, Jenna, Alaric et Elijah. John s’invite. Damon est sur le point tuer Elijah quand Alaric reçoit un coup de fil de Stefan. Jonathan Gilbert avait découvert qui si un vampire utilisait la dague contre un Originel, il mourrait lui aussi. C’est donc Alaric qui tue Elijah à la première occasion. Plus loin dans son journal, Jonathan souligne l’importance de laisser la dague plantée dans le cœur du vampire, sinon, il revient à la vie. Quand Damon l’apprend, Elijah est déjà parti à la recherche d’Elena. Elle lui fait croire qu’elle veut renégocier et le tue. Jonas vole les pouvoirs de Bonnie « pour son bien ». John a semé le doute dans l’esprit de Jenna qui demande à Alaric ce qui est arrivé à Isobel. Se refusant à lui dire la vérité, Alaric est contraint de mettre son couple en danger. John a atteint son but : Alaric lui rend la chevalière. Katherine restait dans la crypte parce qu’Elijah lui en avait donné l’ordre par l’hypnose. Elijah étant mort, Katherine est de nouveau libre de ses mouvements.