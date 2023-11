Vampire diaries - S02 E16 - Les flammes de la vengeance

Alors que Katherine, sortie du tombeau depuis la mort d’Elijah, s’amuse à se faire passer pour Elena mais propose à Damon et Stefan de les aider à éliminer Klaus, Matt retrouve Caroline qui s’interroge sur l’absence de Tyler et il la contraint à prendre une décision définitive au sujet de leur relation. Pendant que Stefan et Elena retournent au lycée, intrigués et méfiants de ce revirement de Katherine qui semble sincèrement vouloir leur apporter son aide, Damon, de son côté, tente, en brûlant le cadavre d’Elijah, de récupérer la fameuse dague qu’Alaric lui avait plantée dans le cœur ! Mais sans y parvenir… Katherine lui avoue alors qu’elle savait pertinemment qu’il risquait sa vie s’il s’était lui-même servi de cette dague pour tuer l’Originel mais se justifie en lui affirmant que son désir d’être libérée de la crypte primait sur la mort de son ami. De son côté, Stefan estime qu’une alliance avec les Martin serait plus prudente si l’équipe veut avoir une chance de vaincre Klaus et d’éviter le sacrifice d’Eléna et il demande à Bonnie d’organiser un rendez-vous. Pendant ce temps, Alaric fait part à Elena de son inquiétude concernant Jenna qui se pose de plus en plus de questions sur la mort d’Isobel. Il se sent prêt à lui avouer la vérité sur son ex-femme et sur les vampires mais Eléna le met en garde sur l’impossibilité d’accepter une pareille réalité… Stefan et Bonnie retrouvent le Dr Jonas Martin et son fils Luka au Mystic Grill pour leur proposer d’unir leurs forces contre Klaus pendant que Damon essaie d’en savoir plus sur ce lieu qu’Elijah souhaitait retrouver, là où de nombreuses sorcières avaient été massacrées, deux siècles auparavant. En effet, Elijah comptait utiliser les pouvoirs de ces sorcières qui ont imprégné les lieux mêmes du carnage et obtenir ainsi suffisamment de forces et d’énergie pour se mesurer sans risque à Klaus. Mais malgré l’accord passé entre eux, Stefan se rend vite compte que le Docteur Martin joue double jeu et que, par un sort de projection qui a envoyé son fils chez les Salvadore, il tente de ramener Elijah à la vie. Alors qu’Elena, Bonnie et Caroline se retrouvent pour une soirée tranquille entre filles, Jenna se joint à elles et se confie sur sa récente rupture avec Alaric. Damon pense avoir trouvé le lieu du massacre des sorcières dans l’un des journaux intimes de Jonathan Gilbert et en informe discrètement Stefan. Luka tente de retirer la dague du corps d’Elijah mais Katherine l’en empêche. Sur les ordres à distance de son père, il plante un pieu dans le ventre de Katherine mais Damon intervient à temps et se saisit du lance-flamme pour éliminer cette force invisible qui est entrain de retirer la dague… mais Luka se retrouve en feu … Les filles se rendent à un concert au Mystic Grill où Alaric tente de renouer avec Jenna et Caroline avec Matt, en lui chantant un célèbre titre qui lui permet ainsi de déclarer sa flamme… Luka, brûlé, meurt devant son père impuissant à le sauver. Ce dernier, ivre de colère, part aussitôt à la recherche d’Elena dans le but de la livrer à Klaus et de récupérer ainsi sa fille Greta, otage du machiavélique Originel… Alors que Matt et Caroline se sont réconciliés, Bonnie, anxieuse et gênée, apprend à Elena qu’elle sort avec Jeremy, en espérant obtenir son assentiment. Stefan tente de prévenir Elena du danger qu’elle court, Damon et Katherine partent également à son secours pendant que le Docteur Martin provoque la panique au Mystic Grill en mettant le feu au bar et en faisant pression sur Bonnie pour qu’elle lui indique où se trouve son amie. Alors que Matt tente de venir en aide à Bonnie, blessée pendant la fuite des clients du Mystic Grill, Jonas lui plante une bouteille brisée dans la gorge et horrifiée, Caroline lui sauve la vie en lui faisant boire de son sang. De retour...