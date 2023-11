Vampire diaries - S02 E17 - Leurs vrais visages

Isobel frappe à la porte de Jenna. Elle veut parler à Elena. Celle-ci refuse tout contact avec sa mère biologique qui lui a montré par le passé qu’elle ne tenait pas à elle. Jenna, à qui Alaric avait dit qu’Isobel était morte, est bouleversée, d’autant plus qu’elle était la seule à ne pas connaître la vérité. Elle quitte la maison et part s’installer sur le campus. John laisse entrer Isobel chez les Gilbert. Elle affirme vouloir protéger Elena de Klaus et lui propose une maison dont l’acte de propriété est au nom d’Elena. Les vampires ne peuvent donc pas y entrer sans sa permission. Elena refuse obstinément toute aide venant de ses parents biologiques. Bonnie a retrouvé ses pouvoirs. Damon la conduit à l’endroit où les sorcières ont été massacrées. Grâce à un sortilège, elle peut avoir accès à leurs pouvoirs et en tirer suffisamment d’énergie pour tuer Klaus. Le problème, c’est qu’utiliser autant de pouvoirs à la fois la tuerait. Elle demande à Jeremy de n’en parler à personne. Isobel est de mèche avec Katherine. Elle dit avoir conclu un marché avec Klaus pour qu’elle ait la vie sauve. Il lui faut juste la pierre de lune. Katherine trahit de nouveau les Salvatore, leur vole la pierre et organise le kidnapping d’Elena. Mais elle est prise à son propre jeu. Isobel est manipulée par Klaus. Il lui avait demandé de lui donner la pierre et Katherine. Isobel tend également un piège à Alaric et le livre à Maddox, le sorcier de Klaus. Sa mission est terminée. Soulagée, elle arrache le collier qui la protège et brûle au soleil, sous les yeux d’Elena. John est le seul parent qui lui reste à présent. Elle décide de faire la paix avec lui, malgré ses erreurs de jugement. Matt demande des comptes au shérif au sujet du meurtre de sa sœur. Caroline le cherche partout. Elle le trouve chez elle. Il la manipule : il lui fait tout avouer dans les moindres détails, puis lui demande de lui effacer la mémoire. Il lui fait croire que l’hypnose a marché mais il a pris de la Veine de Vénus sur l’ordre du shérif à qui il doit tout rapporter. Matt et la mère de Caroline complotent contre elle et ses amis vampires. Katherine se retrouve enfermée chez Alaric. Maddox est en train de transférer l’esprit de Klaus dans le corps du professeur. Klaus est de retour