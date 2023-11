Vampire diaries - S02 E18 - Derniers recours

Klaus ayant pris possession du corps d’Alaric, il interroge Katherine, qu’il garde prisonnière par une hypnose d’enfermement, afin d’obtenir le maximum de renseignements sur la vie de son « hôte temporaire » et de mieux s’intégrer au groupe. Pendant ce temps, Elena signe les papiers lui permettant d’acquérir le manoir des Salvatore qui tiennent à la protéger dans un lieu sûr à l’abri de toute intrusion de vampires puis leur donne la permission de franchir le seuil de leur ancienne propriété… Alors que Matt rejoint le Shérif pour lui demander comment se comporter avec Caroline qui souhaite l’inviter au bal des années 60 organisé par le lycée, le représentant de l’ordre lui demande de lui accorder du temps, afin de pouvoir vérifier ce que vient de lui dévoiler sa fille. Malgré la présence de Klaus en ville, Elena décide de se rendre au lycée sous la protection de Bonnie et de Stefan. Alaric-Klaus y donnant un cours d’histoire, cela lui permet de faire enfin la connaissance du fameux double Petrova… Pendant que Jeremy retrouve Bonnie au lycée et la somme d’avouer à sa soeur les risques encourus si elle doit mettre en réseau la totalité des pouvoirs des sorcières pour tuer Klaus, Dana, une élève, transmet à Elena un message de la part de Klaus, lui demandant de lui réserver la dernière danse du bal qui aura lieu le soir même … Plus tard, Damon, Stefan, Elena et Bonnie se retrouvent au manoir pour établir leur nouvelle stratégie mais ils sont bientôt rejoints par Alaric-Klaus à qui Bonnie dévoile, sans le savoir, et par une démonstration sur Damon, sa capacité à tuer l’Originel. De retour chez lui, Alaric-Klaus demande à Maddox, son sorcier, de le débarrasser de Bonnie mais celui-ci l’informe qu’elle le sentirait approcher et qu’il devra la tuer par lui-même en l’obligeant, par la provocation, à utiliser ses pouvoirs jusqu’à épuisement. Elena décide finalement de se rendre au bal du lycée pour pouvoir enfin savoir à quoi ressemble Klaus puis lui tendre un piège pendant que Jeremy s’inquiète pour Bonnie et tente de trouver un moyen de la protéger, bien qu’elle se sente capable d’accomplir sa tâche. Alors que tout le monde s’est rendu au bal, Klaus dédie une chanson à « celle qu’il aime » pour signaler sa présence. Jeremy avoue à Stefan que Bonnie risque sa vie si jamais elle devait utiliser toute son énergie à l’encontre de Klaus. Stefan l’annonce à son tour à Elena qui demande aussitôt à Bonnie de tout arrêter, en espérant trouver au plus vite un autre moyen d’arriver à leurs fins. Jeremy se fait alors agressé par des lycéens soumis à Klaus mais Stefan et Damon viennent à son secours et comprennent vite qu’il s’agit d’une diversion de l’Originel afin de pouvoir isoler Elena et Bonnie et de s’attaquer en toute impunité à elles. Klaus leur dévoile son tour favori : la prise de possession d’un corps, en l’occurrence celui d’Alaric, et il s’en prend ensuite à Bonnie qui parvient à le repousser, bien qu’il s’en relève à chaque fois. Echouant dans leur tentative, les deux amies prennent finalement la fuite. Damon les retrouve, envoie Elena chercher Stefan à la rescousse et en profite pour proposer un plan de bataille à Bonnie. Mais quand Elena et Stefan les rejoignent, ils retrouvent Bonnie luttant contre Klaus puis, empêchant toute intervention de leur part, elle s’épuise au combat jusqu’à s’effondrer… Alors qu’Elena est bouleversée par la perte de Bonnie, de retour chez les Salvatore, elle gifle Damon qu’elle considère responsable. Mais celui-ci lui apprend que Bonnie n’a fait que simuler sa mort à l’aide d’un sort, dans le but de faussement rassurer puis de piéger Klaus… Jeremy emmène le corps de Bonnie dans la demeure où les sorcières ont été massacrées pour qu’elle reprenne tranquillement et en sûreté ses esprits. Rassuré...