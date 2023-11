Vampire diaries - S02 E19 - Klaus

Elena ayant retiré la dague du corps d’Elijah, celui-ci commence peu à peu à revenir à la vie… Reprenant lentement ses esprits, il confond Eléna avec Katérina, la belle jeune femme bulgare qui lui avait été présentée par son ami Trevor, lors d’un anniversaire qu’il donnait en son château anglais, en l’an 1492, quand il s’appelait Lord Elijah… Elijah finit par retrouver assez de force pour se relever mais s’étouffe aussitôt, contraint qu’il est de sortir immédiatement du manoir des Salvatore, manoir dans lequel il n’a jamais été invité à entrer. Sur le seuil, Elena lui rend la dague d’argent massif qui l’a tué, en preuve de la confiance qu’il peut dorénavant avoir en elle. Sur ces entrefaites, Stefan se réveille, constate qu’Elena n’est plus à ses côtés et, réalisant que le corps de l’Originel ne repose plus dans les sous-sol, comprend que c’est Elena qui en est la cause et, de mauvaise humeur, alerte au plus vite son frère. Pendant ce temps, Alaric-Klaus demande à Maddox, son sorcier, d’aller lui chercher ce qui lui sera nécessaire à la préparation de la cérémonie du sacrifice qui pourra enfin rompre la malédiction de la lune et du soleil. Elena propose à Elijah une nouvelle alliance pour tuer Klaus, contre l’avis de Stefan et, surtout, contre celui de Damon qui estime plus sûr d’utiliser les pouvoirs de Bonnie. C’est toujours lors de cette soirée de 1492 que Katérina se voit présentée au maître des lieux, le fieffé Lord Niklaus qui, séduit, la prie aussitôt de l’appeler du seul prénom qu’il affectionne … Klaus !! Pendant ce temps, Jenna, de retour du campus où elle s’était réfugiée après sa rupture d’avec Alaric, cherche désespérément à joindre Jeremy et Elena qui lui ont laissé plusieurs messages la suppliant de ne surtout pas prendre contact avec son ex. Elle finit par joindre Stefan qui l’alerte sur les risques encourus et lui promet de la rejoindre chez elle au plus vite pour plus d’explications… Alors qu’Elijah et Elena se réfugient chez les Lockwood où l’Originel se sait en sécurité, ce dernier, convaincu de pouvoir faire confiance à cette jeune fille qui ressemble tant à la belle et jeune bulgare qu’il connût en Angleterre, se décide à lui confier quelques lourds secrets … Et, à sa grande surprise, Elena apprend ainsi qu’Elijah et Klaus sont frères… Issus tous deux d’une famille d’Originels, les tous premiers vampires, ils ont la même mère mais pas le même père. Leur mère, infidèle, eut quelques temps pour amant un loup-garou et engendra ainsi un fils, Klaus, qui fut néanmoins accueilli par son mari comme l’un de leurs sept enfants. Mais ce mari, furieux, tua l’amant et toute sa famille, déclenchant sans le savoir, une guerre entre vampires et loups-garous qui dure encore à ce jour… Damon, fâché contre son frère qui lui a intimé l’ordre de laisser faire Eléna malgré les risques qu’elle a pris, décide de mettre en place son propre plan de bataille et se rend chez Alaric, en compagnie de la journaliste Andie, où il retrouve une Katherine contrainte à ne pas sortir de l’appartement et, après l’avoir sommer de s’expliquer sur sa trahison avec Isobel, il lui confie de la veine de Venus pour atténuer les effets de l’hypnose de Klaus. Pendant ce temps, Stefan se rend chez Elena pour retrouver Jenna mais Alaric-Klaus y est déjà présent et il apprend à une Jenna médusée et en colère l’existence des vampires et des loups garous. Se confiant toujours à Elena, Elijah lui apprend que la malédiction de la lune et du soleil est en réalité un faux parchemin crée et dessiné par lui-même et son frère Klaus, dans le seul but de lancer les vampires et les loups-garous, toujours en guerre, à la recherche de la pierre de lune et du double Petrova, deux éléments nécessaires au sacrifice. Car il y a bien une malédiction mais sur...