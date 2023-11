Vampire diaries - S02 E18 - Le dernier jour

Elijah montre à Elena et aux Salvatore l’élixir qu’il s’était procuré 500 ans auparavant pour sauver Katherine. Damon refuse de faire courir à Elena le moindre risque et tente de convaincre les autres de tuer Klaus en sacrifiant Bonnie. Elena exclut catégoriquement cette possibilité. Damon ne supporte pas l’idée de dépendre d’un élixir qui n’aura peut-être plus aucun effet et finit par faire boire son sang à Elena. Au moins, comme ça, elle reviendra. Elena lui en veut. Stefan l’emmène faire une balade pour la pousser à lui dire ce qu’elle ressent et qu’elle ne veut pas devenir un vampire. Malgré les avertissements de Klaus, Damon libère Caroline et Tyler qui devaient être sacrifiés, dans l’espoir qu’Elena lui pardonne. Mais Klaus a tout prévu : il a capturé Julia et transformé Jenna. Le sacrifice aura bien lieu. Matt ne sait plus quoi penser. Caroline est toujours la même. Il veut lui avouer que sa mère et lui savent qu’elle est un vampire. Tyler se transforme en loup-garou. Il saute sur Caroline mais Damon s’interpose. Tyler le mord. Damon est condamné.