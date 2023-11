Vampire diaries - S02 E21 - Le soleil se couche

Caroline et Matt trouvent refuge chez les Lockwood. Tyler s’écroule sur le perron, nu, après avoir repris forme humaine. Matt et Caroline règlent leurs comptes. Matt ne veut pas de toutes ces histoires surnaturelles dans sa vie. Il rompt avec Caroline. Tyler la console. Julia, Jenna et Elena sont réunies près de la carrière où elles vont être sacrifiées. Klaus tue Julia en premier. Stefan, qui a appris que Klaus avait transformé Jenna, s’offre à lui en échange mais Klaus a d’autres projets pour lui. Il tue Jenna. C’est au tour d’Elena de mourir. Klaus la vide de son sang sous les yeux de Stefan. La malédiction est brisée, Klaus commence à se transformer en loup-garou mais Bonnie intervient et l’affaiblit autant que possible. Alors qu’il est aux portes de la mort, Elijah entre en jeu, pour l’achever. Mais Klaus lui promet de lui montrer où il a caché les corps des membres de leur famille qu’il a tués et qu’Elijah voulait venger. Elijah se défile et sauve son frère. Bonnie a lié par un sort la force de vie de John à celle d’Elena pour que son âme reste intacte et qu’elle soit humaine et non vampire après sa résurrection. Quand Elena revient à la vie, c’est un soulagement pour tous, mais le prix à payer était que John, lui, y laisse la vie. Jeremy et Elena doivent enterrer deux nouveaux membres de leur famille, Jenna et John. C’est une épreuve qui rapproche le frère et la sœur. Après l’enterrement, Damon incite Stefan à mettre en place un nouveau plan. Il n’a plus beaucoup de temps devant lui. Il lui montre la morsure de loup-garou. Stefan promet de sauver son frère, coûte que coûte.