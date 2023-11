Vampire diaries - S02 E22 - Aux portes de la mort...

Alors que Damon, très affaibli, présente ses excuses à Elena pour l’avoir obligée à boire de son sang, préoccupée et en colère contre lui, elle lui demande du temps pour réfléchir, beaucoup de temps... Se sachant condamné par cette morsure mortelle, il tente de se suicider en s’exposant au soleil sans sa bague protectrice. Mais Stefan l’en empêche et enferme son frère à double tour dans la cave du manoir en attendant de faire son possible pour trouver un éventuel remède.Pendant ce temps et après une escapade carnassière, on retrouve Klaus en pleine forêt. Repu, il comprend qu’il est resté deux jours sous la forme d’un loup pendant que son frère effaçait toutes traces du carnage laissées derrière lui. Mais Elijah, qui lui a laissé la vie sauve et qui a donc permis sa transformation définitive en créature hybride mi-loup, mi-vampire, reste impitoyable et lui rappelle sa promesse : lui prouver que les corps des membres de leur famille n’ont pas été jetés à la mer comme Klaus le lui avait toujours affirmé mais qu’ils sont bien à l’abri dans un endroit sûr où il pourra les rejoindre… Pendant ce temps, désespéré par la mort de Jenna, Alaric promet à Stefan de faire tout pour sauver Damon et, de son côté, Elena emmène Jeremy à une projection en plein air "D’autant en emporte le vent", pour qu’il comprenne qu’il est de son devoir de se reprendre très vite en main malgré son immense tristesse… Stefan supplie Bonnie de contacter les sorcières et de faire son possible pour obtenir d’elles un remède à la morsure de Damon. Malgré la désapprobation des sorcières, Emily prend possession du corps de Bonnie mais lui refuse à son tour son aide. Très insistants, Bonnie et Stefan réussissent néanmoins à obtenir un nom : celui de Klaus ! Stefan annonce alors à Elena que Damon s’est fait mordre par Tyler et lui demande d’aller vite lui redonner espoir pendant que lui-même part à la recherche de Klaus, éventuelle solution à la morsure mortelle. Pendant que Damon délire sous la souffrance et se rappelle ses amours avec Katherine, Stefan se rend à l’appartement d’Alaric où il y retrouve Katherine qui fait toujours semblant d’y être piégée, quand Elijah et Klaus y font également irruption. Stefan en profite pour demander à Klaus de l’aider à sauver Damon mais Klaus refuse, prétextant un problème qui requiert son attention immédiate. Et il poignarde son frère Elijah, lui qui voulait tant « rejoindre » sa famille ! Il plonge ensuite son poignard à un millimètre du cœur de Stefan qui lui propose aussitôt un marché : ce qu’il plaira à Klaus en échange de la vie sauve pour Damon ! Alors qu’Elena s’apprête à entrer au manoir des Salvatore, elle se fait immobiliser par le Shérif et ses hommes qui, sous la pression du Maire, sont venus arrêter Damon. Mais ce dernier, malgré sa faiblesse, assomme le Shérif et s’échappe de la cave. En hâte, Alaric prévient Jeremy de ce qu’il vient d’arriver et le somme de retrouver Elena et de la mettre à l’abri. Klaus fait comprendre à Stefan que ce dont il aura besoin quand il aura quitté Mystic Falls, c’est du « Boucher de Monterey », ce fameux vampire assoiffé de sang qui avait massacré en 1917 tous les habitants d’un village ! Et afin de pouvoir conclure le pacte qu’il lui propose, Klaus lui prouve, en mordant Katherine, que c’est son propre sang qui est le seul remède capable de guérir les morsures de loup-garou. Stefan, anéanti par ce sinistre rappel de ce qu’il fut un jour, comprend qu’il est acculé. Après que le Shérif a fait enfermer Elena dans un bureau du poste de police, elle part à la poursuite de Damon qui erre devant le film projeté en plein air et qui est pris d’hallucinations devant les images de la guerre de Sécession. Jeremy l’aperçoit et l’aide à se mettre à l’écart. Alertée par son adjoint, le Shérif tente ...