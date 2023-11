Vampire diaries - S03 E01 - Triste anniversaire

Klaus cherche des loups-garous pour engendrer de nouveaux hybrides, tels que lui. Stefan l’aide dans ses recherches. Il est chargé du sale boulot et laisse derrière lui des montagnes de corps découpés en morceaux. Leur voyage les mène dans le Tennessee. Ils y rencontrent un loup-garou qui leur trahit sous la torture l’endroit où sa meute se réunit pour la pleine lune. De son côté, Elena fête ses 18 ans. Caroline lui organise une fête gigantesque. Elena n’abandonne pas l’idée que Stefan est toujours vivant. Elle s’accroche au moindre indice pouvant la conduire sur les traces de Klaus, et donc de Stefan. Damon, qui ne veut pas lui donner de faux espoirs, mène l’enquête de son côté, grâce à Andie. Lui non plus, n’a pas renoncé à retrouver son frère. Klaus apprend qu’il est traqué. Stefan propose d’aller parler à Damon pour que ça cesse. Pour lui prouver que l’ancien Stefan n’existe plus, il n’hésite pas à sacrifier Andie. Quand Damon rentre à la maison, il annonce à Elena que les victimes qu’ils ont dénombrées ne sont pas celles de Klaus mais celles de Stefan. Il est redevenu le « boucher ». Elena ne doit pas espérer pouvoir revoir le Stefan qu’elle connait de son vivant. Mais le téléphone sonne. Au bout du fil, Stefan reste silencieux. Depuis que Bonnie l’a ramené à la vie, Jeremy a des visions. Anna et Vicki lui apparaissent. Vicki lui demande de l’aider.Caroline et Tyler sont devenus inséparables mais il n’y a pas que de l’amitié entre eux. Lors de la fête d’anniversaire d’Elena, Caroline se montre jalouse de la fille que Tyler a invitée. Ils finissent par s’embrasser passionnément et coucher ensemble. Plus tard dans la nuit, Caroline ramasse ses affaires et tente de filer en douce mais Carol Lockwood la surprend. Elle la démasque et la met hors d’état de nuire.Alaric ne supporte plus de vivre chez les Gilbert où le fantôme de Jenna le hante. Il boit trop et estime ne pas donner le bon exemple aux deux jeunes. Il laisse Elena se débrouiller toute seule.