Vampire diaries - S03 E02 - La nuit des hybrides

Cette nuit, la lune sera pleine et alors que Klaus et Stefan traquent sans répit une meute de loups-garous dans les forêts du Tennessee, ils finissent par localiser le campement où ils se sont établis. De son côté, Elena, avec l’aide d’Alaric qu’elle a réussi à rallier à sa cause, parvient dans la même forêt dans le but de retrouver Stefan et de le convaincre de cesser de fuir. Ils sont rejoints par Damon, conscient des dangers qu’ils courent.Pendant ce temps, Carol Lockwood, effrayée de voir son fils passer autant de temps auprès de Caroline, décide de le tester à la veine de Venus, persuadée qu’il est lui aussi un vampire… Elle fait appel à l’ex-mari du Shérif, Bill, l’un des membres du Conseil de Fondateurs.Jerémy, quant à lui, demande à Matt de l’aider à « contacter » Vicky puisque depuis sa récente résurrection, il parvient à « voir » ses amies défuntes.Après avoir consulté plusieurs sites web, il sait qu’il aura besoin des affaires personnelles de son ex petite-amie, ainsi que d’un membre de sa famille, pour faciliter la prise de « contact ».Klaus a l’intention de former une armée d’hybrides et il sait que pour achever la mutation en vampire d’un loup-garou qu’il a lui-même mordu, ce dernier a besoin de sang humain. Ce qu’il s’applique à faire sur le campement, malgré la fuite d’un loup qui en profite pour mordre Stefan et s’attaquer à Damon…Alors que Tyler s’inquiète de la disparition de Caroline, il n’a plus d’autre choix que de montrer à sa mère qu’il n’est pas un vampire mais bien un loup-garou. Pour ce faire, il profite de la pleine lune pour muter devant sa mère qui comprend que les Fondateurs ont fait fausse route. Elle tente alors de convaincre Bill de ne plus régler l’affaire « Caroline » mais n’y parvient pas !Alors qu’en pleine mutation, tous les loups-garous mordus par l’hybride et abreuvés de sang humain meurent les uns après les autres, ce dernier ne comprend pas pourquoi il a échoué ! Et Klaus, menaçant, s’en prend à Stefan qui attend d’être sauvé de sa blessure mortelle et s’interroge sur les raisons de son échec puisqu’il a bien fait tout ce qu’on lui avait dit de faire pour se libérer de la malédiction, c’est-à-dire : tuer un loup-garou, un vampire et le Double Pétrova…Il finit par offrir son sang pour guérir le seul compagnon de route qui lui reste et alors qu’Elena inquiète pour la vie de Damon, appât rêvé des loups, décide de rentrer à Mystic Falls, Bill, lui, pénètre dans la cellule où est enfermée Caroline, sa fille…