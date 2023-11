Vampire diaries - S03 E03 - La fin d'une liaison

Quand Katherine appelle pour prendre des nouvelles de Damon, il en conclue qu’elle sait où sont allés Klaus et Stefan, après l’échec de la création d’une armée d’hybrides…On retrouve les deux vampires en cavale à Chicago, la Ville des Vents, où Klausemmène Stefan dans un vieux bar tenu par une sorcière, une certaine Gloria. L’Hybride tient à rappeler à son complice que lui aussi, il avait bien connu ce bar dans les années vingt, quand c’était encore un Club de jazz…Pendant ce temps, Bill torture sa fille immobilisée sur un fauteuil d’acier et l’éclaire de rayons de soleil tout en lui présentant des poches d’hémoglobine, pour qu’elle associe la douleur des brûlures à ses envies de sang. Et Damon tient à montrer à Eléna l’appartement où vivait Stefan à Chicago,du temps de la Prohibition quand, lassé d’errer sans fin, le Boucher a voulu s’amuser un peu… et Eléna découvre la très longue liste des victimes de Stefan, gravée dans le mur d’un recoin secret…Stefan, toujours dubitatif, écoute Klaus lui raconter leurs années folles et apprend qu’ils se connaissaient bien.Klaus l’emmène ensuite dans un vieil entrepôt, dans lequel une certaine Rébékahrepose en son cercueil. L’hybride ôte la dague fichée dans son cœur et la jeune femme revient à la vie. Et Stefan apprend, médusé, que Klaus l’avait contraint à tout oublier de ces années folles afin de pouvoir fuir sans laisser de traces, la police de Chicago ayant compris à quel genre d’êtres surnaturels ils avaient affaire ! Il comprend aussi qu’ils étaient tous deux de véritables amis et que Rébékah, la soeur de son complice, l’aimait d’un amour tendre et partagé.Quand Eléna tente de faire entendre raison à Stefan, il lui demande très clairement de l’oublier…