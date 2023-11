Vampire diaries - S03 E04 - Le chasseur

Alors que Rébékah a un peu de mal à s’acclimater à la vie du vingt-et-unième siècle, Damon et Elena, complices, préparent un chili con carne pour la Fête de la Ville donnée par Carol Lockwood et le Conseil des Fondateurs…Stefan, lassé des deux Originels, s’échappe un temps dans les rues de Chicago où il tombe sur Katherine. Celle-ci s’interroge sur ce qu’il prévoit de faire si Klaus découvre que ce collier dont il a tant besoin pour que Gloria puisse résoudre le problème de la création d’hybrides, est toujours au cou de son ex ! Exaspéré par la jeune femme qui veut faire alliance avec lui, Stefan lui répond qu’il saura bien se débrouiller en faisant diversion, si jamais la sorcière découvre quoique ce soit sur Eléna.Pendant ce temps, Jérémy continue de voir le fantôme d’Anna, très surprise qu’il puisse également l’entendre. Elle lui explique qu’elle ne se trouve pas tout à fait dans son monde mais de l’Autre Côté et qu’elle ne peut lui apparaître que s’il pense à elle…Quand Bonnie tente de savoir quelle sorte de magie influe sur ce collier qui vient de bruler le cou d’Elena, Caroline, elle, s’interroge sur les raisons qui poussent son amie à tant vouloir changer Damon…De retour dans le bar de Gloria, Stefan se fait piéger et par un sort vaudou de paralysie, elle entre en contact avec son esprit et apprend que le collier est toujours en la possession du Double Petrova, toujours en vie ! Mais elle n’a pas le temps d’en avertir Klaus, Katherine faisant son apparition dans le bar et la tuant. Rassuré, Stefan demande alors à Rébékah qui était cet homme qu’elle et son frère fuyaient, la dernière fois qu’ils s’étaient vus, dans ce club de jazz, en 1922… Elle lui avoue qu’il s’agissait du Chasseur, un certain Michaël, et avertit aussitôt son frère Klaus de l’impression qu’elle ressent maintenant : Stefan ne fait plus équipe avec eux !Alors que le Shérif a mis son ex-mari en garde à vue, le temps qu’il évacue la veine de Vénus, elle demande à Damon de lui effacer la mémoire. Mais l’hypnose ne sera pas aussi efficace que d’habitude, Bill s’entrainant régulièrement à une discipline mentale féroce…Damon, fatigué des remontrances et mises en garde permanentes d’Alaric et d’Eléna sur sa violence de vampire, accepte la proposition de Katherine qui, par un subterfuge a récupéré le collier d’Eléna, et a l’intention de quitter Mystic Falls au plus vite vers une destination inconnue…