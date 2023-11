Vampire diaries - S03 E05 - Une vie pour une vie

Toute la bande se prépare à entrer en terminale. La traditionnelle nuit de la farce est interrompue par l’arrivée de Klaus et Rebekah. Klaus demande des comptes à Bonnie, à cause de qui ses hybrides ne survivent pas à l’étape de la transition. Pour la pousser à régler le problème, il donne son sang à Tyler et le tue. Le succès de sa mutation dépendra d’elle. Stefan rejoint Klaus et Elena dans le gymnase, prétendant être entièrement dévoué à l’Originel qui n’est pas dupe et corse le jeu en hypnotisant Stefan : si au bout de vingt minutes, Bonnie n’a pas de solution, Stefan devra boire le sang d’Elena. Bonnie a besoin d’aide. Jeremy est introuvable. Matt se noie pour que Bonnie le réanime et qu’il puisse voir les morts, lui aussi. Son plan fonctionne et la Sorcière Originelle transmet un message à Bonnie via Vicki. De ce message, Klaus déduit que le sang d’Elena est la clé. Effectivement, Tyler en boit et achève sa mutation. Katherine veut tuer Klaus. Damon et elle ont quitté Mystic Falls. Avant de partir, elle a kidnappé Jeremy pour qu’il demande à Anna de lui dévoiler son secret : Pearl connaissait une arme infaillible contre Klaus : Mikael, un vampire chasseur de vampires. Katherine et Jeremy le retrouvent enchaîné dans un vieux tombeau. Il se réveille. Damon retourne à Mystic Falls. Il fait croire à Klaus que Mikael a retrouvé sa trace. Klaus disparait. Avant de partir, il charge Stefan auquel il a ordonné de faire taire ses émotions, de garder un œil sur Elena. Le Boucher est son nouveau garde du corps.