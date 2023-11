Vampire diaries - S03 E06 - Tout a changé

C’est la rentrée. Avec l’aide d’Alaric, Elena s’entraîne pour pouvoir se défendre contre les vampires et en particulier contre Stefan. Tout le monde reprend le chemin du lycée. C’est la dernière année pour la bande. Même Stefan retourne en classe puisqu’il doit protéger Elena. Elle ne voit pas ça d’un bon œil et monte un plan contre lui : elle veut l’enfermer jusqu’à l’arrivée de Mikael qui, elle l’espère, tuera Klaus. Stefan serait alors libéré de l’hypnose et redeviendrait comme avant. Tout est prévu : le soir du feu de joie, Elena emmènera Stefan à l’écart. Quand il ne sera plus sur ses gardes, Alaric lui tirera dessus. Caroline préparera l’ancienne cellule des Forbes pour l’y enfermer et Damon, lui, devra détourner l’attention de Rebekah. Mais Tyler qui devait leur procurer la veine de vénus ne marche pas : s’en prendre à Stefan, c’est s’en prendre à Klaus et ça, il ne le cautionne pas. Damon le neutralise. Tyler est asservi. Depuis que Klaus lui a donné son sang et a fait de lui un hybride, il manifeste envers lui une loyauté sans faille. Matt, de son côté, voit Vicki depuis que Bonnie l’a réanimé. Vicki lui propose de l’aider à revenir. Matt qui se sent seul, cède à sa sœur mais Vicki a passé un marché avec la sorcière qui l’aide: elle doit rétablir l’équilibre de la nature et tuer Elena qui rend possible la mutation des hybrides. Matt s’en rend compte trop tard. Vicki tente de brûler Elena vive dans la voiture d’Alaric. Stefan qui était avec elle, la sauve avec le peu d’énergie qu’il lui reste (Alaric lui avait injecté de la veine de vénus). Elena le sauve à son tour des flammes. Bonnie parvient à renvoyer Vicki de l’autre côté. Matt est plus seul que jamais. Jeremy de son côté, est en froid avec Bonnie qui prend mal qu’il laisse ses ex le hanter. Après le renvoi de Vicki de l’autre côté, Anna apparait à Jeremy. Ils se rendent compte qu’ils peuvent se toucher. Katherine, elle, a réussit à réveiller Mikael. Elle brise ses chaînes. Il la mord pour reprendre des forces.