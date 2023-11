Vampire diaries - S03 E07 - Paroles de fantômes

C’est bientôt la Nuit des Illuminations, l’une des fêtes des Fondateurs qui, cent cinquante ans plus tôt, saluait la prospérité retrouvée après la guerre de Sécession. Alors que les revenants qui ont encore des comptes à régler en ce bas-monde reviennent hanter Mystic Falls, Mason Lockwood qui se sent maintenant trop isolé de l’Autre Côté, propose son aide à Damon et lui indique qu’il existe une arme capable de tuer un Originel. Damon, d’abord méfiant, finit par comprendre qu’ils poursuivent le même objectif : se débarrasser de Klaus et il constate que Mason cherche surtout à se racheter et à aider son neveu Tyler, devenu un hybride soumis. Pendant ce temps, Anna et Jeremy s'embrassent et Bonnie l'apprend. Celle-ci retrouve sa grand-mère qui l'aide à jeter le sort qui pourra renvoyer les revenants de l’Autre Côté. Mais Lexi revient, elle aussi, pour aider Elena à retrouver l'humanité que Stefan a perdue en redevenant un vampire assoiffé de sang mais rien ne semble être efficace sur lui. Caroline et Elena finissent par convaincre Jeremy de récupérer le collier volé par Anna dans l’espoir de retrouver sa mère avant que le passage vers l'au-delà ne se referme. Bonnie parvient à fermer cette porte en détruisant par magie le collier, et un à un, les revenants sont renvoyés à leur néant, tandis que Damon et Alaric, suivant les instructions de Mason, font une surprenante découverte : une ancienne grotte cachée dans les caves de l’ancien manoir des Lockwood, dont les murs sont couverts de bien étranges symboles...