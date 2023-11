Vampire diaries - S03 E08 - Une famille ordinaire

Alaric fait découvrir à Elena la grotte des Lockwood et ses peintures. Elena pense que ce sont de faux dessins et que c’est Klaus qui les a faits mais des noms sont gravés en alphabet runique, utilisé autrefois par les vikings : Niklaus, Elijah, Rebekah et… Mikael. Mikael est le père des Originels. Les peintures racontent l’histoire de leur famille. Alaric et Bonnie planchent dessus pour tenter de les déchiffrer. Elena, de son côté, remonte directement à la source et interroge Rebekah. Celle-ci refuse de lui parler mais change d’avis quand Elena la menace de réveiller Mikael. Mille ans plus tôt, ses parents ont quitté l’Europe à cause de la peste qui leur avait pris leur premier enfant. Ayana, une amie sorcière d’Esther, la mère, leur avait alors parlé d’un endroit où tout le monde était en bonne santé, fort et rapide. C’est ainsi que la famille s’est intégrée à une population de loups-garous. Esther et Mikael ont vécu en paix avec eux pendant plus de vingt ans et ont eu plusieurs enfants. Un jour, Klaus et Henrik, le plus jeune, sont allés voir les hommes se transformer en bête. Henrik l’a payé de sa vie. Pour que ça ne se reproduise plus, Mikael pousse Esther à les vampiriser. Tous sauf elle se transforment. En faisant sa première victime humaine, Klaus réveille son côté loup-garou. Mikael apprend alors que sa femme l’a trompé. Esther tente de se racheter en jetant en sort à Klaus, puis elle lui tourne le dos. Mikael aurait ensuite tué Esther sous les yeux de Klaus avant de s’enfuir. Devant la sépulture d’Esther, Rebekah et Elijah promettent à Klaus de ne jamais l’abandonner. Elena apprend grâce aux dessins que c’est en réalité Klaus qui a tué sa mère, pas Mikael. La nouvelle anéantit Rebekah. De son côté, Damon décide de libérer Stefan dans l’espoir qu’il ait une prise de conscience et se rebelle contre Klaus. Mikael retrouve leur trace. Il menace de tuer Damon si Stefan ne lui dit pas où est Klaus. A la dernière seconde, Stefan lui promet de le faire revenir à Mystic Falls et sauve ainsi Damon.