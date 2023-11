Vampire diaries - S03 E09 - Le maillon faible

Stefan, Damon et Elena montent un plan pour tuer Klaus. Y sont associés Rebekah et Mikael. Aux yeux de Damon et Elena, ni Stefan, ni les Originels ne sont dignes de confiance. C’est pour ça que Damon prépare un plan B, impliquant Katherine pour qu’Elena ne fasse pas les frais d’une trahison de la part de Mikael. Rebekah aide la bande à faire revenir Klaus à Mystic Falls en confirmant qu’Elena a tué Mikael. Klaus qui veut le vérifier par lui-même fait son grand retour. Rebekah est bouleversée d’avoir trahi son frère. Elena comprend qu’elle ne sera jamais vraiment de leur côté et la neutralise en lui plantant une dague en plein cœur. Stefan aussi est évincé du plan par Mikael qui se charge de le mordre. Tout le monde se retrouve au bal du lycée, déplacé chez Tyler pour cause d’inondation du gymnase. La fête est gigantesque. En réalité, Klaus est derrière tout ça et la majeure partie des invités sont des hybrides chargés de sa sécurité. Tyler injecte de la Veine de Vénus à Caroline pour que Matt l’emmène ailleurs. Il a peur que la soirée tourne mal et qu’elle soit blessée. A son réveil, Caroline lui en veut énormément. Son asservissement à Klaus est un obstacle qu’elle ne peut pas surmonter. Ils se séparent. Mikael qui était censé être mort, se fait annoncer. Klaus le reçoit sur le pas de la porte des Lockwood, hors de portée. Pour le faire sortir, Mikael menace de tuer Elena. Klaus ne cède pas. Mikael poignarde celle qui se révèle être Katherine. Profitant de l’effet de surprise, Damon se jette sur Klaus et lui plante le pieu en chêne blanc de Mikael mais manque le cœur. Stefan l’empêche alors de tuer Klaus, lequel utilise le pieu contre Mikael. Mikael entre en combustion et le pieu, la seule arme pouvant tuer un Originel, brûle avec lui. Klaus avait promis à Stefan qu’il le libèrerait quand son père serait mort et son arme détruite. Il tient parole. Damon croit que son frère l’a trahi pour retrouver sa liberté alors que c’était pour lui sauver la vie. Katherine s’était éclipsée de la soirée pour le prévenir du danger que courait son frère ce qui a réveillé son humanité. Alors que Damon enrage d’avoir échoué, Katherine et Stefan s’enfuient. Elle lui donne une mission : se venger. Klaus souhaite réunir sa famille maintenant que son père est mort mais il se trouve confronté à un problème : Stefan lui a volé les quatre cercueils contenant des membres de sa famille.