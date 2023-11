Vampire diaries - S03 E10 - Nouvelle donne

Alors qu’Elena devient paranoïaque et croit voir des hybrides partout, que Bonnie se remet à peine de sa séparation d’avec Jeremy et que Damon ressasse son échec, Klaus, que tous croyaient parti, leur annonce qu'il compte s'installer à Mystic Falls un moment, le temps de régler un problème… Stefan lui aurait volé un bien d'une grande valeur qu'il souhaiterait récupérer au plus vite… L’Originel leur propose un marché : s'ils parviennent à localiser Stefan et à le convaincre de rendre ce qu’il lui a dérobé, il les laissera tous tranquilles. Mais Stefan n'a pas l'intention de se laisser convaincre et, avec l'aide de Bonnie, il entreprend de cacher les quatre cercueils des Originels dans la maison où furent brûlées les Sorcières. Bonnie, victime d'un cauchemar récurrent au sujet de Klaus gisant dans un cercueil, comprend alors que ces rêves, ainsi que les chuchotements qu’elle a entendus dans la maison, sont la preuve que les esprits magiques des Sorcières vont l’aider à se débarrasser de l’hybride. Pendant ce temps, Klaus parvient, avec la complicité de Tyler, à hypnotiser Jeremy pour le persuader de se laisser percuter par une voiture. Alaric le sauve in-extremis mais meurt dans l’accident. La bague qu’il portait le ressuscite mais il ne se remet pas complètement de ses blessures. Tony, le chauffard, intervient à nouveau pour empêcher Elena de conduire Alaric aux urgences mais Jeremy le tue à l’arbalète. Et Alaric est finalement conduit à l'hôpital où il fait la connaissance du Dr Meredith Fell… Effrayée par l’acharnement de Klaus, Elena passe alors un marché avec lui : elle lui rendra le corps de Rebekah à condition que la vie de son frère soit épargnée. Puis elle demande à Damon d'hypnotiser Jeremy pour qu'il quitte la ville et s’installe à Denver où il pourra vivre la vie normale de quelqu’un de son âge. Damon parvient finalement à convaincre Stefan de coopérer pour qu’ensemble, ils en finissent avec Klaus ? Mais sans l'aide d'Elena. Klaus, qui a récupéré le corps de sa sœur et l’a installée dans sa nouvelle demeure, replonge une dague dans son cœur pendant que Damon, lassé de se sentir coupable envers son frère, embrasse Elena...