Vampire diaries - S03 E11 - Couper les ponts

Bonnie et Elena se font des cachotteries : Bonnie n’a rien dit pour les cercueils de Klaus et Elena ne lui a pas parlé de son baiser échangé avec Damon. Elle lui avoue pourtant que Jeremy va quitter la ville. Bonnie lui en veut de l’avoir hypnotisé. Stefan ne supporte plus les hybrides et demande à Klaus de les renvoyer. S’ensuit un combat de coqs : qui, du vampire ou de l’hybride, fera céder l’autre ? Stefan est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il va jusqu’à kidnapper Elena, lui faire boire son sang et menacer de la transformer en vampire. Klaus, qui croyait au début qu’il bluffait, se rend compte qu’il est sérieux. Il cède. Elena en veut à Stefan de l’avoir mise en danger, qui plus est d’avoir tenté de lui faire avoir un accident sur le pont où sont morts ses parents. Caroline n’est pas d’humeur à fêter son anniversaire. Elle n’a pas encore tout à fait digéré le fait d’être morte. Elena lui organise un enterrement dans le tombeau des Fell. Tyler les rejoint. Il pense pouvoir résister à Klaus et ne pas mordre Caroline comme il le lui avait demandé mais il le fait sans s’en rendre compte. Caroline est mourante. Klaus lui propose de lui donner son sang et de la sauver. A son réveil, elle trouve un bracelet précieux, cadeau de Klaus. Jeremy s’en va. Bonnie comprend que ça vaut mieux pour lui. Le shérif découvre Brian Walters, un pieu dans le cœur. Il a été victime d’un meurtre.