Vampire diaries - S03 E12 - Des liens et du sang

Alors que Bonnie part retrouver Abby, sa mère qu’elle n’avait plus revue depuis son enfance, elle est vite déçue quand elle apprend que cette dernière a perdu ses pouvoirs de magicienne et ne pourra donc pas l’aider à ouvrir le cercueil scellé. Emue de retrouver sa fille, Abby lui explique qu’il y a des années, en voulant neutraliser le vampire Mikael qui avait l’intention de se débarrasser d’Elena, le Double Petrova, elle avait failli mourir en épuisant ses forces et ne pouvait dorénavant plus jeter de sorts. Elle avait ensuite fui Mystic Falls et son ancienne vie et avait vécu comme une femme normale, en compagnie de Jamie, le jeune fils d'un ex qu’elle avait élevé comme son propre enfant. Pendant ce temps, le père de Caroline oblige Tyler à se transformer en loup-garou dans le but de se libérer de l’emprise de Klaus mais la situation lui échappe et Tyler l'attaque violement. Bill Forbes est conduit en urgence à l'hôpital de Mystic Falls, où le Dr Meredith Fell tente de le sauver. Alors qu’Elena sort dans le jardin d’Abby pour laisser Bonnie s’expliquer seule avec sa mère, elle voit débarquer un Stefan très en colère qu’elle ait pu oser quitter Mystic Falls sans personne pour la protéger. Mais Elena, lasse de l’attitude de son ex, lui apprend qu’elle a embrassé Damon… Profondément vexé, Stefan part sans un mot pour elle puis, de retour chez lui et cédant à la colère, il frappe son frère en plein visage. De son côté, Alaric apprend le secret de Meredith, qui est parvenue à sauver Bill Forbes : elle se sert du sang de vampire pour soigner les patients qu'elle ne peut guérir par la médecine. Il lui avoue à son tour le secret de son prompt rétablissement : sa chevalière, et lui révèle son ancienne activité de chasseur de vampires. Pendant ce temps, Klaus finit par récupérer trois des quatre cercueils entreposés dans la Maison des Sorcières, après avoir ordonné à l’hybride Daniel d'extorquer l'information auprès de Bonnie et sa mère, les menaçant de s’en prendre à la vie de Jamie. Mais Bonnie avait aussitôt prévenu Damon qui était parvenu à déplacer le cercueil scellé avant l'arrivée de l’Originel. Stefan déplore la perte de son avantage stratégique sur Klaus mais Damon lui fait comprendre qu'ils ont toujours un coup d’avance sur l’Originel et, pour prouver ses dires, lui montre la dague qu'il l’a entre-temps retirée de l’un des corps reposant dans les cercueils… Et alors que Klaus annonce à son comparse qu'il souhaite attendre encore un peu avant de « réveiller » les deux autres membres de sa famille, il voit apparaitre son frère Elijah, visiblement furieux, qui tue aussitôt Daniel sous ses yeux…