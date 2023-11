Vampire diaries - S03 E13 - Réunion de famille

Klaus est surpris de voir Elijah vivant. Il arrive à le persuader de s’allier à lui pour anéantir Stefan et récupérer le précieux cercueil. En contrepartie, il lui promet de réunir toute la famille originelle. Mais Damon complote avec Elijah. Les frères originels et les frères Salvatore se retrouvent autour d’un dîner pour discuter des conditions de la restitution du cercueil mais ne parviennent pas à se mettre d’accord. Alors que Klaus se sent en position de force, Elijah se dresse contre lui, accompagné de Rebekah, Finn et Kol qu’il vient de « réveiller ». Alors qu’ils s’apprêtent à abandonner Klaus, Esther apparait, libérée du cercueil. Elle est revenue pour accorder son pardon à Klaus et souhaite qu’ils redeviennent tous une famille. Abby et Bonnie travaillent à l’ouverture du cercueil. C’est quand elles comprennent que leur lien mère-fille est au cœur du sortilège qu’elles arrivent à le rompre mais elles sont attaquées par ce qu’il y avait dans le cercueil. Bill a été poignardé alors qu’il avait du sang de vampire dans les veines. Il refuse de boire du sang humain et d’achever la mutation. Caroline ne parvient pas à l’en dissuader. Bill meurt. Entre temps, Alaric est poignardé lui aussi. La blessure est tellement grave qu’Elena doit le tuer pour espérer le sauver grâce à la chevalière. Meredith, le suspect numéro un, était en salle d’opération au moment de l’agression d’Alaric. Le mystère reste entier.