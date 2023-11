Vampire diaries - S03 E14 - Esther

Alors qu’Elena reçoit un carton d’invitation à une grande soirée donnée par Esther Mickaelson au manoir de son fils Klaus pour fêter les retrouvailles de la famille d’Originels, ainsi que leur récente installation à Mystic Falls, Damon lui déconseille de s’y rendre. Mais Stefan estime qu’elle doit y aller, ne serait-ce que pour entendre ce qu’Esther compte lui dire, puisqu’un petit mot au dos du carton indique que cette dernière compte faire plus ample connaissance avec Elena. De son côté, Caroline reçoit des nouvelles de Tyler, parti hors de la ville pour contrôler ses mutations en loup-garou mais il la rassure sur l’amour qu’il lui porte en l’informant qu’il ne tardera pas à rentrer. Elle reçoit également une merveilleuse robe du soir et un carton d’invitation au bal, envoyés par Klaus ! La soirée est somptueuse et réunit tous ceux qui comptent à Mystic Falls. Esther demande à rencontrer Elena en tête à tête et lui apprend que c’est la sorcière Ayana, sa meilleure amie et une ancêtre des Bennett, qui a préservé son corps pendant les mille ans qu’elle a passé de l’Autre Côté. Elle lui avoue également ses véritables intentions : se sentant coupable d’avoir porté atteinte à l’équilibre de la Nature en transformant ses enfants en vampires sanguinaires, elle estime qu’il est de sa responsabilité de tous les éliminer ! Klaus étant immortel, elle doit jeter un sort qui les liera entre eux et a besoin d’une goutte de sang du Double Petrova pour qu’ils puissent ne faire qu’un. Cette goutte de sang sera versée dans le champagne qui accompagnera le discours d’Esther en fin de soirée. Ce lien établi entre ses enfants lui permettra d’accomplir l’objectif qu’elle s’est fixé car si l’un meurt, tous mourront. Pendant ce temps, Caroline découvre avec surprise le côté sentimental et les talents cachés de Klaus tandis que Rebekah, qui avait des pulsions meurtrières à l’égard de Matt, se rapproche finalement de lui, touchée qu’elle est par sa gentillesse. Revenue de son entrevue avec Esther, Elena trahit Elijah en lui cachant les véritables intentions de sa mère. Puis elle tente de convaincre Stefan de ne plus étouffer ses sentiments et blesse Damon en lui affirmant que son amour pour elle lui pose un problème. Vexé, il se rend alors au Mystic Grill où il retrouve Rebekah qui vient de se faire éconduire par Matt. Ils finissent la nuit ensemble…