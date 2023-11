Vampire diaries - S03 E15 - La chair de ma chair

Elena a mauvaise conscience. Esther lui a confié vouloir éliminer tous ses enfants, pas seulement Klaus. Elle se sent redevable envers Elijah qui avait cherché une solution pour lui sauver la vie quand Klaus menaçait de la tuer pour devenir un hybride. De son côté, Elijah se doute qu’il se trame quelque chose et pousse Elena à tout lui avouer. Il se sert d’elle comme moyen de pression auprès des frères Salvatore : s’ils ne l’aident pas à arrêter Esther, Rebekah tuera Elena. Finalement, la seule solution qu’ils trouvent est de transformer Abby en vampire. Ainsi, elle n’est plus une sorcière et la connexion entre Esther et la lignée Bennett est interrompue. Elena est saine et sauve mais Bonnie refuse de lui parler. C’est toujours elle qui paie les pots cassés. Le mystère autour du tueur de membres du Conseil reste entier. Alaric se repose chez Meredith après s’être battu avec Klaus. Il découvre les dossiers médicaux des victimes du meurtrier. Meredith le surprend et lui tire dessus. Esther et Finn ont disparu. Kol s’est sauvé. Elijah est sur le départ. Rebekah choisit finalement de rester auprès de Klaus, d’autant plus qu’elle a découvert qu’il y avait eu une repousse du vieux chêne blanc. La menace plane de nouveau sur eux.