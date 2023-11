Vampire diaries - S03 E16 - 1912

Alors que les meurtres de Bill Forbes et du médecin légiste Brian Walters, rappellent à Damon une série de meurtres similaires qui eurent lieu à Mystic Falls en 1912, il reste convaincu que le Shérif Forbes se trompe en suspectant Alaric. Celui-ci vient en effet d’être impliqué dans les récents crimes par le docteur Meredith Fell puis mis en garde à vue. En 1912, quand Damon avait retrouvé son frère, après 50 ans de séparation, pour l'enterrement de leur "oncle" Zachariah mort assassiné, Stefan avait alors cessé de se nourrir de sang humain grâce à l'aide de Lexi, tandis que Damon apprenait à se nourrir d'humains sans les tuer pour autant. Il avait ainsi fait la connaissance de Sage, un séduisant vampire, championne du monde de boxe, qui lui avait enseigné l'art de séduire les femmes pour ensuite se nourrir d’elles en y prenant du plaisir. Il avait à son tour tenté d'enseigner cette méthode à son frère, mais Stefan n’avait pu contrôler sa soif de sang et s’était remis à tuer, devenant celui qu’on surnomma Le Boucher, un véritable tueur sanguinaire. De leur côté et dans le but d’innocenter Alaric, Elena et Matt ont recours à l'effraction pour prouver que Meredith est, en fait, l’auteur des récents crimes. Tout à leur enquête, ils retrouvent dans les papiers du médecin un ancien journal intime datant des années dix-neuf cent et rédigé par une parente d’Elena, Samantha Gilbert. Matt profite du moment pour demander à son amie la nature de ses sentiments pour les frères Salvatore. Elle lui avoue que, depuis la mort de ses parents, elle se sent rassurée par la présence et l’amour «éternel» de Stefan mais qu’elle a néanmoins Damon dans la peau. Les deux amis trouvent également un certificat d’autopsie de Brian Walters, signé par le légiste du Comté, qui mentionne une heure de décès différente de celle qui avait été officiellement établie. Le Shérif Forbes libère aussitôt Alaric qui a maintenant un alibi pour la nuit de ce meurtre mais sermonne vertement Elena et Matt puisque le document ayant été obtenu par effraction cela empêche toute poursuite contre le docteur Fell. Pendant ce temps, Rebekah met toute son énergie à localiser le fameux chêne blanc, dans le but d’en détruire toute repousse dont on pourrait se servir pour tuer les Originels. Elle apprend également à Damon avoir connue la belle Sage, cette dernière ayant aimé Finn neuf cents ans plus tôt.