Vampire diaries - S03 E17 - Son autre visage

Meredith fait passer des examens médicaux à Alaric pour voir si elle peut le guérir. Tout est normal. Alaric décide de ne plus porter sa bague et la rend à Elena mais Stefan apprend que Samantha Gilbert avait continué à tuer alors qu’elle ne portait plus la sienne. Alaric demeure une menace. Elena demande à Bonnie de l’aider. Elle peut réparer le mal causé par la bague grâce à un sortilège et à un mélange d’herbes préparé par Abby. Bonnie aimerait se rapprocher de sa mère mais celle-ci accepte mal sa nouvelle nature. Elle ne contrôle pas ses pulsions et quitte la maison après avoir mordu Jamie. Damon essaie de faire comprendre à Stefan qu’il ne pourra avancer qu’une fois qu’il aura accepté sa condition de vampire. De son côté, Stefan est conscient qu’il ne contrôle plus rien. Damon retrouve Sage, une ex. Elle est revenue à Mystic Falls après avoir entendu que Finn, qu’elle attendait depuis 900 ans, était de retour. A la place de son grand amour, elle tombe sur Rebekah qui l’a toujours méprisée. Quand Sage apprend qu’elle attend quelque chose de Damon, elle propose à ce dernier de manipuler son esprit pour découvrir son secret : elle cherche la repousse du chêne blanc. Damon apprend dans les archives de la scierie familiale que l’arbre a été abattu en 1912 et utilisé pour la construction du pont Wickery, aujourd’hui en réfection. Damon le dit à Sage qui s’empresse de le répéter à Rebekah pour sauver Finn. Elle était aussi entrée dans la tête de Damon et avait ainsi appris que les Originels étaient tous liés ente eux. Rebekah fait brûler tous les morceaux de bois qui ont été retirés du pont mais Damon a réussi à cacher aux filles que le panneau du pont avait été fait du même bois. Damon et Stefan vont pouvoir fabriquer des pieux qui tueront les Originels et personne ne s’en doute. Alaric a une nouvelle absence et s’en prend à Meredith. Elle parvient à se barricader dans la salle de bains mais elle est blessée. Elena et Stefan découvrent dans l’appartement d’Alaric une liste des membres du Conseil qui s’apparente à une liste noire et une sorte de testament pour Jeremy auquel il demande de poursuivre son œuvre et de « purifier » le Conseil. Alaric a bien un alter ego meurtrier. Damon va rester avec lui à l’appartement le temps que le sortilège et les herbes fassent effet.