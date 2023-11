Vampire diaries - S03 E22 - Descendance

Alors que Damon et Stefan découpent le panneau constitué de chêne blanc du pont Wickery, pour en faire des pieux biens acérés, Alaric leur annonce qu’il compte se rendre à la police. Mais les deux frères le lui interdisent, lui rappelant qu’ils ont pour plan de bataille de se débarrasser au plus vite des Originels ! Pendant ce temps, Elena apprend à Caroline que c’est en fait Alaric qui a tué son père mais qu’il a été mis en «résidence surveillée» par les frères Salvatore et que l’infusion d’herbes que Bonnie l’oblige à prendre apaise sa folie et ses pertes de mémoire. Matt retrouve ses amies en forêt, tous bientôt rejoints par Stefan et Damon qui leur avaient donné rendez-vous sans plus d’explications. Ces derniers remettent à chacun un pieu de chêne blanc et les soumettent à un petit entrainement au maniement de l’arme avec, pour consigne, de saisir toute opportunité de tuer un Originel. En sachant qu’un sort d’Esther, liant tous ses enfants entre eux, leur permettra, en tuant un seul Originel, de tous les tuer... Pendant ce temps, Klaus retrouve Finn là où il avait fui après le bal, et lui ordonne de rentrer avec lui et de l’aider à défaire le sort jeté par leur mère, le menaçant de le remettre dans un cercueil, en cas de refus. Finn tente de s’échapper mais Rebekah l’en empêche et Klaus l’enlève. De retour à Mystic Falls, Klaus allège la pression qu’il a mise sur son frère et lui permet de retrouver Sage, son ancien amour… Plus tard, prenant un verre au Grill, Sage annonce à Finn qu’elle l’aime toujours mais Elena prévient aussitôt Stefan qui empoisonne les deux anciens amants à la veine de Venus… Pendant ce temps, Rebekah, toujours vexée d’avoir été manipulée par Damon, l’enlève et l’enchaine à un piège à mâchoire pour animaux puis commence à le vider de son sang pour le purger de toute trace de veine de Venus afin de pouvoir l’hypnotiser, lire à son tour dans ses pensées et ainsi se venger. De son côté, Klaus fait pression sur Bonnie afin qu’elle jette un sort qui déliera les Originels, en la menaçant d’attenter à la vie de Jeremy et de sa mère. Alors que Damon est en train de se vider de son sang, il voit Elena le rejoindre pour le libérer, lui proposer son sang pour qu’il puisse se rétablir, puis l’embrasser amoureusement. Pour réaliser ensuite que Rebekah était entrée dans ses pensées… Contrainte par la menace, Bonnie jette le sort qui déliera les Originels pendant que Stefan, déterminé à suivre le plan de bataille, tente de tuer Finn. Stefan échoue mais Elena et Matt surgissent alors et tuent Finn, qui part en flamme. Alors que Sage est en pleurs, folle de rage d’avoir perdu son seul grand amour, Bonnie, libérée par Klaus, prévient Elena que Rebekah détient Damon et que le sort d’Esther n’est plus actif. De retour au manoir avec Elena et Caroline, Stefan veut alors s’en prendre directement à Klaus mais une Sage enragée y fait irruption, propulsant Stefan à travers le salon. Mais alors qu’elle prend facilement le dessus dans la bagarre qui s’ensuit, elle meurt subitement, ainsi que Troy, un ami qu’elle avait transformé en vampire. Stefan et ses amies comprennent alors que la mort de Finn a entrainé la mort de tous ceux de sa lignée : l’Originel ayant transformé Sage, qui avait transformé Troy ! Ils en déduisent également que si les autres Originels sont tués, Damon, Stefan, Caroline, Tyler, etc... mourront à leur tour puisque tous issus de leur sang ! Stefan tente alors de passer un marché avec Klaus, lui remettant les huit pieux de chêne blanc encore en sa possession, en échange de Damon. Mais Klaus n’a pas confiance et hypnotise Damon qui lui avoue qu’il reste en fait onze pieux... Rebekah, tenant à affirmer son autorité face à son frère ainé, libère alors les Salvatore et leur ordonne de rapporter les pieux au plu...