Vampire diaries - S03 E19 - Au coeur des ténèbres

Alaric est enfermé dans une cellule, chez les Salvatore. Elena part chercher Jeremy à Denver avec Damon. C’est une idée de Stefan. Elle doit en profiter pour faire le point sur les sentiments qu’elle a pour Damon. Stefan, lui, reste surveiller Alaric. Dans un premier temps, ils attendent qu’Alaric s’endorme, en espérant qu’il se réveille dans la peau de son alter ego. Ca ne marche pas. Le temps joue contre eux. Stefan n’a pas d’autre choix que de recourir à la torture pour pousser l’alter ego à avouer où il a caché le pieu. Il doit lui-même réveiller son côté obscur pour que l’alter ego croie qu’il va réellement le tuer et qu’il lâche enfin le morceau. Klaus et Rebekah sont là. Ils attendent de récupérer le dernier pieu. Rebekah accompagne l’alter ego à la grotte où il a caché le pieu. Celle dans laquelle les vampires ne peuvent pas entrer. A sa grande surprise, Rebekah le rejoint. C’est en réalité Esther qui a emprunté l’enveloppe charnelle de sa fille. Jeremy parvient à entrer en contact avec Rose. Elle a été transformée par Mary Porter mais ne sait pas qui avait fait d’elle un vampire. Quand ils arrivent chez Mary, Elena et Damon la découvrent un pieu planté dans le cœur. C’est sûrement un coup de Kol qui les attendait tranquillement. Ils ne sauront jamais de quel Originel ils descendent. Elena embrasse passionnément Damon qui ne comprend plus rien. Il est blessé quand elle lui avoue que Stefan pense qu’elle a des sentiments pour lui mais qu’elle ne sait plus où elle en est. Il la soupçonne d’espérer qu’il gâche tout pour ne pas avoir à prendre de décision. Tyler rentre à Mystic Falls après s’être forcé à muter une bonne centaine de fois dans les Appalaches. Il se sent différent. Plus libre. Mais il ne pourra être sûr d’avoir rompu son asservissement à Klaus que lorsqu’il le mettra à l’épreuve. Il est jaloux quand il découvre que Klaus a fait le portrait de Caroline et qu’elle l’a gardé.