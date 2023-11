Vampire diaries - S03 E20 - Alaric

Alors qu’Esther, toujours incarnée dans l’enveloppe charnelle de Rebekah, tend à Klaus le soi-disant dernier pieu de chêne blanc qu’il jette aussitôt dans les flammes de la cheminée, elle le convainc de différer de quelques heures leur départ, afin de lui permettre d’assister à la soirée dansante donnée sur le thème des années vingt. Ce qui lui laisse le temps d’obtenir l’aide d’Alaric : planter une dague dans le cœur de Rebekah, pour qu’elle-même (Esther) puisse réintégrer son propre corps. Ayant gardé le véritable pieu de chêne blanc, Esther lui demande alors sa chevalière d’invincibilité afin de créer, par un sort et grâce au sang du Double Petrova qui sert de lien-activateur, une arme absolue, un pieu indestructible. Pendant ce temps, Caroline profite de la soirée dansante pour mettre Tyler en garde contre Klaus, qui pourrait venir le provoquer. Mais Tyler reste confiant, l’Originel ne sachant pas qu’il a su vaincre son asservissement et qu’il pourra donc riposter en cas de problème. Alors qu’Elena avait demandé à Stefan d'être son cavalier à la soirée dansante dans l’intention de lui faire part de ses sentiments et de ses hésitations au sujet de Damon, ce dernier leur apprend qu’Alaric est devenu incontrôlable et que cette fois, il risque de s’en prendre directement à Elena. Mais Esther demande à la jeune fille de la suivre, ce qu’elle accepte, pour protéger Alaric. Les deux frères tentent de la retrouver mais se retrouvent piégés par un sort d’encerclement jeté par Esther pour les immobiliser sur place, à la soirée dansante. Damon demande aussitôt l’aide de Bonnie pour localiser la Sorcière Originelle, au moment même où celle-ci se sert de la magie noire pour rendre Alaric indestructible, pour faire de lui l’Absolu chasseur, le vampire-exterminateur de vampires ! Klaus, dépité d’apprendre que sa mère est de retour, s’allie aux frères Salvatore pour tenter d’empêcher sa mère d’atteindre son objectif. Mais tout ne se passe pas comme prévu et alors qu’Alaric est transformé en vampire par Esther, il se retourne contre elle et la poignarde en plein cœur. Et à la grande surprise de tous, arrivés sur les lieux après que Bonnie a réussi à rompre le sort d’encerclement, Alaric annonce qu’il ne souhaite pas aller au bout de sa transition, se méfiant de sa propre violence, et qu’il va maintenant se laisser mourir, pour le bien de tous. Désemparés et n’arrivant pas à le faire changer d’avis, chacun fait ses adieux à Alaric puis Damon l’accompagne dans ses derniers instants. Mais, bien que son corps repose dans un cercueil, l’esprit d’Esther contraint Bonnie à finir ce que l’Originelle avait commencé et la jeune fille hypnotisée donne de son sang à Alaric pour qu’il achève sa transformation. Il revient à la vie, devenu un Chasseur de vampire, doté maintenant d’une arme indestructible…