Vampire diaries - S03 E21 - Le choix d'Elena

Très affectés par la mort d’Alaric, Elena et Jeremy repeignent sa chambre le soir-même. Mais Alaric est un vampire maintenant, et Caroline ne tarde pas à le découvrir : il la prend en otage dans sa salle de classe et ordonne à Elena de les rejoindre. Il veut qu’elle tue son amie. Elena parvient à libérer Caroline mais Alaric la rattrape. Alors qu’il est sur le point de la tuer, il fait machine arrière. Elena comprend que leurs deux vies sont liées. Si elle meurt, lui aussi. Bonnie tente de jeter un sort de momification sur Alaric mais il est trop puissant pour Damon, Stefan et Klaus. Klaus enlève Elena et commence à la vider de son sang. Ainsi, il se débarrassera d’Alaric et aura quelques litres de sang qui lui permettront de créer d’autres hybrides. Rebekah l’a abandonné parce qu’il ne voulait pas quitter Mystic Falls sans Elena. Il assure donc ses arrières, au cas où il aurait besoin d’une famille de secours. Mais Tyler tente de libérer Elena. Il sait à présent qu’il n’est plus asservi à Klaus et a retrouvé son libre-arbitre. Finalement, c’est sur Klaus que Bonnie jette le sort de momification. La bande d’amis savoure cette petite victoire pendant que Stefan et Damon partent jeter le corps de Klaus au fond de l’Atlantique. Elena n’arrive pas à choisir entre les deux frères. Elle sait qu’elle perdrait automatiquement l’autre et cette idée lui est insupportable. Mais elle a quand même choisi son camp : même si ses parents luttaient contre les vampires, elle préfère être « du côté des méchants » et protéger ses amis, plutôt que du côté des humains qui veulent les tuer. Alors qu’elle est seule dans la chambre d’Alaric, elle fait un malaise et s’écroule.