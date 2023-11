Vampire diaries - S03 E66 - Ne jamais dire adieu

Alors qu’Elena est encore commotionnée par le coup qu’elle a reçu sur la tête, Jeremy prévient Damon et Stefan qu’il est à son chevet, à l’hôpital. Mais Damon craignant pour la vie de son amie, lui ordonne de rentrer d’urgence chez elle, protégée de ses amis, avant que l’un des Originels, ou Alaric, ne s’en prennent à sa vie. La tâche la plus urgente étant de dissimuler le corps de Klaus, momifié par un sort de Bonnie. En effet, si Klaus meurt, tous ceux qui sont issus de sa lignée risquent de mourir à leur tour… Pendant ce temps, Alaric a remis de l’ordre au sein du Conseil des Fondateurs en dénonçant le soutien du maire et du Shérif envers leurs enfants, ces créatures surnaturelles, et en les démettant de leurs fonctions. Il s’en prend également à Meredith, la menaçant de la dénoncer au Conseil de l’Ordre et casse tous les flacons de sang de vampire qu’elle stocke pour aider les patients qu’elle ne peut sauver par la médecine traditionnelle. Il suggère également à Jeremy de se joindre à lui pour exterminer tous les vampires existants ! Entre temps, Elijah et Rebekah passe un accord avec Elena : en échange du corps de Klaus et de l’arme absolue, ils lui promettent qu’eux-mêmes et Kol se disperseront aux quatre coins de la Terre, entrainant Alaric à leurs trousses. Ainsi, la jeune femme pourra passer le restant de ses jours sans risquer en permanence sa vie. Plus tard et enfin arrivés à l’entrepôt où a été caché le cercueil de Klaus, Damon et Bonnie se font surprendre par Alaric. Et Rebekah, venue récupérer le corps de son frère, ne peut rien faire contre l’exterminateur enragé qui brandit le pieu qu'Esther a créé, l’arme absolue, celle qui peut tuer même un Originel ! Damon tente d’intervenir mais se fait assommer par son ancien complice qui plante l’arme dans le cœur de Klaus. L’Originel se consume et meurt. Mais Bonnie avait jeté un sort permettant à l’âme de Klaus de s’incarner dans le corps de Tyler, dans le but de sauver ses amis et Abby, sa mère, tous issus de la lignée de l’Originel… Le risque que court Elena est maintenant trop grand et Matt, qui n’a aucune confiance en la parole des Originels, la drogue pour l’obliger à quitter au plus vite Mystic Falls. Mais, en voiture avec lui, Elena apprend alors la nouvelle de la mort de Klaus par Damon, qui n’aura pas le temps de rentrer à temps avant de mourir, au cas où il serait lui-même issu de la lignée de l’Originel. Il en profite pour la questionner sur son choix mais bien que profondément attachée à lui, c'est Stefan qu'elle aime… Quand Elena raccroche, Rebekah surgissant de nulle part, se trouve au milieu de la route ! En effet, se sentant trahie par la mort de son frère, elle considère l’accord passé avec Eléna comme nul et non avenu. Matt tente de l'éviter et la voiture tombe dans une rivière. Elena se remémore alors l'accident qu’elle avait eu avec ses parents mais lorsqu'elle reprend conscience, elle est piégée dans la voiture, au fond de la rivière. Quand Stefan arrive à sa rescousse, elle lui demande de sauver d’abord Matt. Toujours dans l’entrepôt et furieux de la mort de Klaus, Damon s’en prend à Alaric, qui meurt à son tour. Epuisé par ce combat, Damon pense alors à Elena et on apprend qu’il l’avait rencontrée avant Stefan mais qu’il lui avait aussitôt effacé cette rencontre de sa mémoire. Quand le fantôme de Ric apparaît à Jeremy lui indiquant qu’il sera toujours là pour veiller sur lui, Jeremy comprend que sa sœur est morte. Allongée sur un brancard de la morgue, Elena donne pourtant quelques signes de vie… Meredith avait caché à Jeremy la gravité de l’état de sa soeur, atteinte d’une grave hémorragie cérébrale, et le médecin avait utilisé son stock de sang de vampire pour la sauver… Elena s’est transformée en vampire…