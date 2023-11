Vampire diaries - S04 E01 - La renaissance

Elena revient enfin à elle. Stefan et Damon lui apprennent que Matt a été sauvé mais qu’elle est morte alors qu’elle avait du sang de vampire dans l’organisme. Elle est en transition. Dans l’espoir que Bonnie trouve un moyen d’éviter sa mutation, elle refuse de boire du sang humain. De son côté, Bonnie tente de passer de l’autre côté pour ramener l’esprit d’Elena dans le monde des vivants mais sa grand-mère la chasse et lui interdit d’avoir de nouveau recours à la magie noire. Pourtant, Klaus, qui occupe le corps de Tyler, veut récupérer son enveloppe charnelle et pour ça, pas d’autre moyen que d’utiliser la magie noire. Pendant le sortilège, les Sorcières punissent Bonnie en tuant sa grand-mère pour la seconde fois, mais Tyler et Klaus retrouvent chacun leur corps. De son côté, Elena est démasquée par le pasteur Young. C’est lui que le Conseil a chargé de sécuriser la ville. Il a destitué le maire et le shérif et a ouvert la chasse aux vampires. Il détient Stefan, Rebakah et Elena prisonniers. Dans quelques heures, Elena mourra si elle ne boit pas de sang humain et la voilà enfermée dans une cellule. C’est Stefan, avec l’aide de Rebekah, qui en tuant un des gardes, lui offre le précieux « breuvage ». Elena est un vampire désormais. Elle se rappelle sa première rencontre avec Damon et sa déclaration d’amour ; des souvenirs qu’il avait effacés de sa mémoire. Tous les vampires parviennent à s’échapper. Maintenant que le Conseil connait leur secret, ils s’attendent à ce que tout change. Mais le pasteur Young a réuni douze membres du Conseil chez lui. Il leur explique qu’il a été choisi pour les guider, qu’ils sont « le commencement », après quoi, il allume son briquet alors qu’il avait ouvert le gaz. Tous meurent dans l’explosion.