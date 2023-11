Vampire diaries - S04 E02 - La lueur des lanternes

Elena est un vampire et Stefan veut tout faire pour l’aider. Contre l’avis de Damon, il lui apprend à chasser les animaux, mais elle n’arrive pas à garder le sang qu’elle ingère. Même celui de Damon, elle le rejette. Elle n’en informe pourtant pas Stefan qui semble heureux et croit que tout se passe bien. Une nouvelle tête arrive en ville, Connor Jordan. C’est un chasseur de vampire. Il tente de tuer Tyler. Il a des balles très particulières et un tatouage sur le bras que seul Jeremy peut voir. Il fouine partout, semble soupçonner Elena qui n’est plus elle-même, affaiblie de ne rien avoir dans le ventre. Pendant la messe dite à la mémoire des victimes de l’explosion, Connor blesse grièvement April, la fille du pasteur Young, pour tendre un piège aux vampires. Tous sentent le sang, mais ils ne peuvent pas intervenir sans risquer de se mettre en danger. Tyler prend alors la parole, pour détourner l’attention de Connor qui lui tire dessus devant tout le monde. Damon se lance à sa poursuite, mais il lui échappe. Stefan colle son poing dans la figure de son frère après avoir appris qu’il avait donné son sang à Elena. Pour permettre à tous de tourner la page, il organise un lâcher de lanternes volantes. Tous, sauf Damon, jouent le jeu, et allument une lanterne à la mémoire des êtres chers qu’ils ont perdu. Damon, lui, va se soûler sur la tombe d’Alaric qui lui manque terriblement.