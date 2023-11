Vampire diaries - S04 E03 - La rage aux corps

Connor est déterminé à éradiquer les vampires. Pour ça, il prélève du venin de loup-garou sur Tyler et empoisonne les boissons servies à la fête de Rebekah. Elena et elle sont contaminées. Heureusement pour Elena, Klaus est de retour. Il a appris qu’on avait attaqué un de ses hybrides. Ne pouvant plus en créer, il prend soin de ceux qu’il lui reste. Damon décide de quitter la ville une fois qu’il aura tué Connor. Il lui tend un piège avec l’aide de Jeremy et Meredith. Klaus s’invite à la « fête » et trahit Damon en sauvant in extremis Connor d’une explosion dès qu’il se rend compte qu’il n’est pas un chasseur de vampires ordinaire : il fait partie des Cinq. Cette nouvelle vaut à Connor d’être épargné par l’hybride, qui s’empresse de sauver Elena également car elle pourrait bien lui être utile, en fin de compte. Elena retourne en cours. Elle a du mal à gérer la rage qu’elle éprouve à chaque fois qu’elle croise Rebekah. Elle ne maîtrise pas non plus ses pulsions de vampire et manque de blesser gravement Matt en buvant son sang. Damon lui promet de lui apprendre à être un vampire. Caroline, elle, promet à Stefan de ne jamais le laisser perdre le contrôle.