Vampire diaries - S04 E04 - La confrérie des Cinq

Alors qu’Elena, Bonnie et Damon se rendent à l’université de Whitmore, où le Professeur Shane enseigne les Sciences Occultes, celui-ci informe Bonnie qu’il a retrouvé quelques affaires ayant appartenues à sa grand-mère qui avait, en son temps, donné elle aussi des cours sur les rites magiques. Plus tard, lors d’une soirée déguisée, sur le thème des tueurs en série et organisée par le campus, Damon profite de la foule ensanglantée pour enseigner à Elena l’art de choisir sa victime et de s’en nourrir sans la blesser. Mais la jeune femme se laisse aller et les émotions ressenties s’exacerbant au fur et à mesure qu’elle étanche sa soif, elle se surprend à danser d’une façon bien trop langoureuse avec Damon… Pendant ce temps, on apprend que Rebekah est tombé amoureuse d’un Chasseur portant un tatouage similaire à celui de Connor Jordan. Mais cette histoire d’amour remonte au douzième siècle, quand elle et sa famille suivait les Normands dans leur conquête du Sud de l’Italie ! Et Klaus informe Stefan de l’existence, en ces temps chaotiques, d’une « Confrérie des Cinq » : cinq Chasseurs tatoués et en croisade, armés d’une épée gravée à leur signe. Une arme ultime, capable de tuer tout vampire… A son tour, Stefan apprend de Rebekah que son grand amour de l’époque, Alexander, lui avait parlé d’un remède contre le vampirisme. Un remède qui pourrait sauver Elena, avant qu’elle ne fasse taire toute émotion en elle…